4 Gedung Kaca Jangkung bakal Hiasi Langit Amerika

1. Vista Tower

Gedung pencakar langit di Amerika Serikat. Foto: Studio Gang

2. 50 Hudson Yards

Gedung pencakar langit di Amerika Serikat. Foto: Foster + Partners

3. The Spiral

Gedung pencakar langit di Amerika Serikat. Foto: Tishman Speyer

4. The Towers

Gedung pencakar langit di Amerika Serikat. Foto: DBOX

Chrysler Building di Manhattan, New York menjadi gedung pencakar langit pertama di dunia. Gedung tersebut menjadi ikon kota New York sejak 1930.Hingga kini, ada lebih dari 170 gedung supertall yang telah dibangun di seluruh dunia. Jumlah gedung tersebut terus meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.Berikut ini empat gedung pencakar langit supertall di Amerika Serikat yang tengah dibangun dan segera rampung.Vista Tower di Chicago, Amerika Serikat rencananya akan dibuka akhir tahun ini. Vista Tower terdiri dari tiga gedung kaca yang saling terhubung.Bangunan tersebut dirancang oleh Studio Gang, perusahaan arsitektur berbasis di Amerika yang didirikan oleh Jeanne Gang.Vista Tower akan dibangun di sepanjang Sungai Chicago, ketiga gedung akan menampilkan fasad kaca bergelombang, dengan ketinggian mencapai 348 meter.Pembangunan 50 Hudson Yards di New York, Amerika Serikat segera rampung tahun ini. Artinya tahun depan, gedung perkantoran tersebut segera dihuni.Bangunan setinggi 308 meter persegi tersebut dirancang oleh studio arsitektur yang berbasis di Inggris Foster + Partners.50 Hudson Yards terdiri dari tiga volume bangunan yang memiliki ketinggian berbeda. 50 Hudson Yards dibangun dengan beton, baja serta fasad kaca.The Spiral, menara perkantoran yang berada di New York ini rencana akan segera rampung tahun ini. Menara setinggi 314 meter ini dirancang oleh perusahaan arsitektur BIG.Pencakar langit supertall ini memiliki fasad unik, bagian depannya dihiasi dengan tanaman yang dibentuk berputar atau spiral. Nama The Spiral merupakan sebutan dari fasad berundak yang dihiasi tanaman tersebut.Proyek supertall lainnya berada di Miami, Amerika Serikat. The Towers merupakan gedung pencakar langit setinggi 320 meter.Foster + Partners merancang gedung yang akan menampung 660 apartemen. Gedung tersebut memiliki taman di bagian tengah dan diperkirakan selesai pada 2023.(KIE)