Gedung Tertinggi di Jepang Selesai Dibangun, Begini Penampakannya

Jakarta: Konstruksi bangunan tertinggi di Jepang, The A District Tower rampung dibangun. Bangunan supertall tersebut berada di kompleks Azabudai Hills, Tokyo, Jepang.Dengan ketinggian 330 meter dan 64 lantai. The A District Tower melampaui gedung pencakar langit Abeno Harukas di Osaka yang memiliki tinggi 300 meter. Sehingga menjadi yang tertinggi di Jepang.The A District Tower berada di Azabudai, kawasan elit yang tengah dikembangkan oleh Mori Building Co., Ltd., dan Japan Post Co., Ltd.Gedung ini menawarkan berbagai fasilitas, termasuk apartemen mewah, perkantoran, pusat medis universitas, toko, restoran, dan sekolah asing terbesar di pusat kota Tokyo.Selain itu, kompleks ini juga memiliki spa, klub olahraga, galeri seni, dan museum. Dengan luas lebih dari 8 hektar, tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan lingkungan sekitar.Perusahaan arsitektur Pelli Clarke & Partners dari Amerika Serikat, dan Heatherwick Studio dari Inggris merancang bangunan kompleks ini. Interior rumah-rumah di kompleks ini mencerminkan keterampilan dan gaya hidup Jepang yang khas.Kompleks Azabudai Hills diharapkan menjadi "kota di dalam kota" yang hidup dan dinamis dengan melibatkan sekitar 20.000 karyawan dan 3.500 penduduk, serta menarik antara 25 dan 35 juta pengunjung setiap tahunnya.Meskipun menara Azabudai Hills kalah tinggi dibandingkan dengan gedung pencakar langit di kota-kota seperti New York, Taiwan, dan Dubai, Tokyo tetap menjadi pusat gedung pencakar langit terkemuka.Di dekat kompleks Azabudai Hills, rencananya akan dibangun sebuah gedung baru dengan tinggi mencapai 390 meter pada tahun 2027. Pembangunan ini diharapkan menciptakan "blok kota terbesar" di ibu kota Jepang, yang akan dikelilingi oleh taman dan ruang terbuka.