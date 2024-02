Gedung Jangkung Baru Hiasi Langit Texas, Begini Penampakannya

Gedung pencakar langit "1550 on the Green” di Houston, Texas. Foto: Skanska USA

(KIE)

Jakarta: Studio arsitektur Denmark ‘BIG’ telah memperkenalkan “1550 on the Green” di Houston, Texas. Gedung tersebut merupakan pencakar langit pertama yang dibangun BIG di negara bagian Texas.Proyek yang dikembangkan oleh Skanska USA ini memiliki 28 lantai. Gedung tersebut terdiri dari enam menara yang sedikit melengkung, dengan massa tertinggi mencapai ketinggian 450 kaki atau 137 meter."Dengan memecah bangunan menjadi beberapa menara, kami menciptakan kualitas dinamis untuk bangunan," kata arsitek utama BIG Jenna Dezinski dilansir dari dezeen, Selasa, 19 Februari 2024.Menurutnya, prosesi menara sedikit melengkung, dan menjauhi taman yang berdekatan. Hal ini membuat taman terasa seperti bagian dari bangunan jika dilihat melalui lantai dasar berlapis kaca.Pada bagian ujung atas struktur, BIG menempatkan inti bangunan. Sehingga hal ini menciptakan tapak yang lebih tebal dibandingkan titik lainnya. “Intinya dipasang di salah satu sisi bangunan, bukan di tengah bangunan,” jelas Dezinski.Di bagian fasad, BIG melapisinya dengan kaca reflektif yang dibuat vertikal dengan teratur. Di lantai tiga sampai delapan, ada tempat parkir gedung, sedangkan di lantai yang lebih tinggi, terdapat area perkantoran.Sirip pada bangunan ini berbahan dasar aluminium dengan warna terakota untuk menciptakan efek hangat. Dezinski menyebut hal ini dapat digunakan untuk menciptakan "kelembutan”. Warna-warna ini dicerminkan dalam beton pre-cast yang terlihat di lantai dasar.Di bagian atas setiap elemen vertikal berundak terdapat ruang terbuka dengan elemen luar ruangan yang bervariasi, semuanya ditanami tanaman hijau. Dezinski mengatakan, masing-masing kawasan tersebut ditanami “bioma” yang berbeda.Di bagian dalam, banyak fasilitas yang dirancang oleh studio Michael Hsu Office of Architecture yang berbasis di Austin. Di lounge dan gym, BIG menggunakan warna-warna hangat dan aksen tembaga agar serasi dengan fasadnya.Dezinski mengatakan bahwa pemecahan menara menjadi elemen vertikal yang terpisah juga memungkinkan terciptanya "irama interior". Hal ini menguntungkan penghuninya karena memungkinkan adanya lebih banyak kantor di sudut.Di seluruh bangunan, ruangan dibagi menjadi "modul" berukuran 18 x 18 meter yang memungkinkan lebih banyak cahaya masuk ke seluruh lantai. Ada juga alat yang digunakan untuk mengukur karbon yang digunakan melalui material.Ini digunakan dalam konstruksi bangunan, pertama kalinya alat pengukuran ini digunakan dalam konstruksi di Texas, menurut tim. Sistem pengumpulan air hujan juga dimasukkan untuk mengimbangi penggunaan air untuk menyiram tanaman.