BTS hingga IU, Selebritas Korea Habiskan Jutaan Dolar untuk Hunian Mewah

Kompleks Nine One Hannam yang asri. Foto: Nine One Hannam/Koreaboo

Eterno Cheongdam. Foto: Koreaboo

Hannam the Hill, salah satu hunian di kawasan Hannam-dong. Foto: Korea Times

Seoul: Ketenaran mendatangkan keberuntungan. Pundi-pundi uang pun akan mengalir deras ke kantong para selebritas ngetop ini. Cara terbaik untuk menyalurkan uang hasil jerih payah mereka adalah dengan membangun properti yang mengesankan.Beberapa dari selebritas asal Korea Selatan (Korsel) ini telah menjadi berita utama karena investasi properti jutaan dolar mereka baru-baru ini. Rumah mewah mana yang mereka beli?Tiga anggota boyband BTS , penyanyi IU, dan aktris Song Hye-kyo telah meningkatkan kekayaan real estat mereka. Berikut ini adalah apa yang mereka beli, dilansir dari CNA Luxury, Selasa, 29 Juni 2021.Anggota BTS, RM dan Jimin, telah menjadi tetangga bintang K-pop G-Dragon, setelah keduanya membeli apartemen di kompleks Nine One Hannam yang bergengsi.Dijuluki Beverly Hills of Korea, Nine One Hannam saat ini dinobatkan sebagai kompleks apartemen termahal di Seoul. Terletak di dekat Sungai Han dan gunung Namsan, hunian ini menawarkan fasilitas seperti lapangan golf, ruang pesta, kolam renang, dan ruang makan dengan sarapan yang disajikan oleh koki hotel.Menurut situs hiburan Koreaboo, RM menghabiskan sekitar USD5,7 juta atau setara Rp82,94 miliar (kurs Rp14.550 per USD) untuk apartemen berukuran sekitar 293,93 meter persegi. Sementara Jimin merogoh kocek USD5,3 juta untuk apartemen lain dengan ukuran yang sama persis. Mereka berdua membeli apartemen secara tunai.Anggota BTS lainnya, Jungkook, memulai 2021 dengan membeli sebuah rumah di Itaewon senilai sekitar USD7 juta atau setara Rp101,8 miliar. Rumah dua lantai ini dilaporkan dibangun pada 1976 dan memiliki luas 230,72 meter persegi. Jaraknya hanya lima menit dari Nine One Hannam, di mana RM dan Jimin telah membeli apartemen.Rumah itu terletak di distrik diplomatik yang populer di kalangan diplomat dan penduduk asing. Tidak jelas apakah Jungkook akan menetap di rumah tersebut, karena rumah tersebut saat ini sedang disewa oleh perusahaan asing.Aktris dan penyanyi IU baru-baru ini membeli sebuah unit vila kelas atas di Cheongdam-dong, sebuah distrik mewah di Seoul. Menurut laporan, dia menghabiskan uang tunai USD11,7 juta atau setara Rp170,2 miliar.IU membeli unit hunian di Eterno Cheongdam, sebuah hunian yang saat ini sedang dibangun oleh Hyundai Engineering & Construction. Ditargetkan selesai pada September 2023.Eterno Cheongdam adalah hunian mewah 20 lantai dengan empat lantai bawah tanah. Pembangunan ini akan menjadi properti termahal di Korea, dengan unit di lantai atas -yang disebut unit Super Pent- dengan harga sekitar USD26,5 juta atau setara Rp385,5 miliar.Meskipun bukan rumah semata, aktris Song Hye-kyo baru-baru ini membeli sebuah bangunan berusia tujuh tahun di Hannam-dong, Yongsangu, Seoul seharga USD17,5 juta atau setara Rp254,6 miliar. Bangunan ini memiliki lima lantai di atas tanah, dan dua lantai basement.Hannam-dong adalah salah satu daerah termahal di Seoul dan rumah bagi beberapa selebritas termasuk anggota BTS, Shin Min-a, So Ji-sub, dan G-Dragon. Pada 2019, Song dilaporkan pindah ke apartemen mewah di distrik tersebut, tidak jauh dari gedung barunya.(AHL)