Keren, Begini Desain Sekolah Terbesar di Kopenhagen

Studio arsitektur Denmark Henning Larsen membangun The New School. Sekolah dasar yang berada di Sundby tersebut bakal jadi yang pertama di Denmark yang diberi label Nordic Ecolabel.Sekolah yang terletak di Guldborgsund, selatan Denmark ini akan menjadi proyek konstruksi terbesar di daerah itu. Sekolah dasar pertama yang dianugerahi Nordic Ecolabel.Nordic Ecolabel adalah sertifikat keberlanjutan resmi untuk negara-negara Nordik. Tujuannya untuk memperhitungkan konsumsi energi, iklim dalam ruangan, bahan kimia, dan penggunaan material yang berkelanjutan."Kami membuat sejarah dalam pembangunan sekolah Denmark. Kami telah membuat pilihan yang sadar untuk berinvestasi dalam konstruksi berkelanjutan," Children, Family, and Education Committee of Guldborgsund Municipality, Simon Hansen.Desain sekolah dua lantai pertama ini menunjukkan struktur berbentuk C yang menyatu dengan lanskap sekitarnya.Atapnya hijau yang bisa dilalui pejalan kaki. Di bagian ujung, atap akan menyatu dengan tanah sehingga pejalan kaki bisa menikmati pemandangan hijau dari atap.Sekolahan ini memiliki fasilitas lengkap, mulai dari olahraga, ruang musik, perpustakaan, ruang belajar. Sekolah ini menjamin kemitraan dengan arsitek SKALA, ETN, MOE, Autens, dan BO-HUS.Ruang interior sekolah dapat diubah, ditata ulang, dan dipindahkan agar sesuai dengan kebutuhannya. Desain ini sengaja dibuat dengan konsep bangunan tumbuh yang sewaktu-waktu bisa diperbesar."Kami telah merancang sekolah yang bekerja di bidang antara pembelajaran dan lanskap," kata arsitek Henning Larsen, Eva Ravnborg.The New School diharapkan dibuka pada akhir musim panas 2022 dan akan memiliki kapasitas untuk 100 karyawan dan 580 siswa hingga usia 16 tahun.(KIE)