200 Amsterdam Avenue, Bangunan Residensial Tertinggi di New York

200 Amsterdam Avenue bakal menjadi bangunan residensial tertinggi di New York. Bangunan tersebut sempat ditutup karena dianggap melanggar undang-undang zonasi.200 Amsterdam Avenue dianggap menyalahi aturan tentang maksimal tinggi bangunan. Sehingga pengadilan memutuskan tinggi bangunan harus dipangkas hingga 20 lantai.Namun, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa bangunan kondominium 52 lantai tidak perlu memangkas tinggi karena izinnya telah sah."Keputusan ini adalah penegasan bahwa izin 200 Amsterdam secara sah dikeluarkan di bawah Resolusi Zonasi," kata CEO SJP Properties Steven Pozycki dikutip Architectural Digest.Studio Elkus Manfredi Architects telah menerima persetujuan dari Board of Standards and Appeals (BSA) termasuk tinggi bangunan 200 Amsterdam Avenue pada 2018.Namun, pengadilan New York menutup bangunan pada Februari 2020. Pengembang SJP Properties dan Mitsui Fudosan America dianggap menyalahi aturan undang-undang zonasi yang ada.Perry memerintahkan izin bangunan kondominium mewah dicabut dan mengharuskan semua lantai yang melebihi batas zonasi untuk dibongkar.Putusan itu juga dipuji oleh pengembang real estat lainnya sebagai kemenangan bagi industri dan pemulihan ekonomi Kota New York."Industri bangunan akan memainkan peran penting dalam merevitalisasi ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan pajak, dan kami senang bahwa keputusan hari ini mendukung upaya ini," kata New York Building Congress Carlo Scissura.Dengan konstruksi yang hampir selesai, SJP Properties akan menjual kembali unit di kondominium tersebut. 200 Amsterdam merupakan bangunan bergaya Art Deco.Interiornya dirancang oleh desainer CetraRuddy. Ada total 112 tempat tinggal, termasuk delapan rumah berlantai penuh dan dua duplex penthouse.Fasilitasnya termasuk spa dengan kolam air asin berpemanas, lounge dan perpustakaan pribadi, dan ruang bermain anak-anak dengan ruang latihan kedap suara.(KIE)