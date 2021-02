Kanada Bangun Stadion Keren untuk Kompetisi Esport

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Studio arsitektur Populous meluncurkan visual dari stadion di Toronto, Kanada. Stadion tersebut rencananya selesai pada 2025.Stadion yang menampung 7.000 kursi tersebut bakal dibangun di lapangan Canadian National Exhibition (CNE).Tak hanya jadi tempat konser musik, stadion tersebut digunakan untuk pertunjukan teater hingga kompetisi esports."Stadion tersebut tidak dirancang seperti gedung opera atau arena olahraga, tapi tempat pertunjukan yang canggih," kata kepala arsitek Populous, Jonathan Mallie dikutip Dezeen.Arsitektur stadion menggabungkan antara bangunan lama dan yang baru. Rendernya menunjukkan arena tertutup yang dilindungi atap seperti cangkang kura-kura atau kapal luar angkasa.Fasadnya dibalut dengan kaca sehingga bagian dalamnya dapat terlihat dari luar. Beberapa ruang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti gedung operaPengembang OverActive Media adalah pemilik waralaba esport termasuk tim Toronto Ultra of the Call of Duty League and Toronto Defiant of the Overwatch League."Niat kami untuk mengembangkan tempat dan fasilitas yang tidak hanya dapat berfungsi sebagai rumah ikonik tetapi acara esport internasional besar," kata CEO OverActive Media Chris Overholt.(KIE)