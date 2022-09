CEO Sevima Beberkan Kiat Sukses Berkarier di Bidang IT

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Biasanya seorang mahasiswa baru (maba) memiliki deretan impian yang ingin diwujudkan setelah lulus kuliah. Seperti halnya mahasiswa yang banyak berkecimpung di dunia information and technology (IT) rata-rata ingin berkarier pada bidang yang sejalur.Hal itulah yang membuat Departemen Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memfasilitasi maba dengan mengundang sosok yang berpengalaman untuk memberikan tips berkarier di bidang IT.Chief Executive Officer (CEO) di PT Sentra Vidya Utama (Sevima), Sugianto Halim memberikan tiga tips yang dapat diterapkan untuk sukses berkarier dan berwirausaha di bidang IT. Pertama, seseorang itu harus memiliki sikap yang baik.Menurut Halim, percuma saja memiliki kompetensi yang mumpuni jika tidak bersikap baik. Karena good attitude menjadi prioritas utama seseorang dalam berkarier di bidang IT.“Karena mereka harus bisa mengomunikasikan ilmunya kepada masyarakat secara luas,” tuturnya dilansir dari laman ITS, Rabu, 7 September 2022.Selanjutnya, lulusan di bidang IT harus siap untuk menjadi long life learner. Teknologi yang terus berkembang mendorong mereka untuk selalu mempelajari teknologi terbaru setiap harinya, bahkan setelah masa kuliah telah selesai.“Jadi, lulusan IT harus tetap bisa mengasah ilmu teknologi secara cepat agar tidak ketinggalan zaman,” terang alumni Departemen Teknik Informatika ITS itu.Halim menjelaskan poin terakhir, di mana ketika berkarier di dunia IT dibutuhkan softskills agar bisa beradaptasi di dunia pekerjaan. Tak hanya kemampuan teknikal saja, melainkan juga dituntut untuk memiliki skill komunikasi yang baik.Di antaranya seperti communication, problem solving, analytical, creativity, resourceful, perseverance, dan teamwork. Dengan softskills, lulusan di bidang IT akan lebih siap untuk menyelesaikan permasalahan serta menuangkan ide-ide kreatif di perusahaan maupun industri.Halim berharap, para mahasiswa bisa mempraktikkan tips-tips yang diberikan dengan mengikuti berbagai program, salah satunya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). “Sehingga mereka bisa terjun langsung ke dunia industri dan merasakan lingkungan kerja yang sesungguhnya,” pungkas Halim.