Mahasiswa Jurusan Akuntansi Simak Cara Membangun Karier dari Dosen Unair

Jakarta: Masifnya perkembangan era digital membuat kemunculan beragam profesi yang sebelumnya belum pernah ada bahkan tak terpikirkan. Namun, banyaknya profesi tak menjamin mencari pekerjaan menjadi hal mudah.Untuk itu, sangat perlu melakukan perencanaan karier dengan matang sedini mungkin. Dosen FEB Universitas Sebelas Maret ( UNS ) Surakarta Ibrahim Fatwa Wijaya membagikan cara membangun karier sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi Ibrahim menjelaskan berdasarkan penelitian Berry dan Routon pada 2020, kemampuan yang dibutuhkan sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi, yakni knowledge of your field, general knowledge, computers, analytics & problem solving, critical thinking, interpersonal skills, public speaking, working cooperatively, leadership, writing, getting along with dissimilar people, mathematics, cultural and racial knowledge, reading, dan foreign languages.“Adapun untuk tips perencanaan karier bagi mahasiswa calon akuntan bisa dilakukan misalnya saja dengan setelah lulus kuliah dapat bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini akan sangat membantu dan menjadi nilai plus untuk berkarier di masa depan," kata Ibrahim dalam webinar yang digelar Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS bertema How to Build Career Plan as Accounting Student dikutip dari laman uns.ac.id, Jumat, 20 Mei 2022.Selanjutnya, jangan pernah memiliki musuh. Ibrahim menegaskan yang harus dilakukan justru membangun koneksi dan network.Selanjutnya, mencari info lowongan pekerjaan melalui Linkedin. Serta mulai berlatih mengirim Curriculum Vitae (CV) ke perusahaan sejak semester 5."Serta melakukan latihan tes tertulis dan interview,” tutur Ibrahim.Ibrahim juga membagikan perlunya kemampuan hard skill sebagai calon akuntan. Hal ini dia ketahui usai mewawancarai rekannya yang juga Asisten Direktur bagian Internal Control Officer Departemen Pengelolaan Devisa Bank Indonesia (BI), Raharjo Pangarso yang telah 15 tahun bekerja.Kemampuan hard skill yang dibutuhkan sebagai calon akuntan, yakni memiliki pemahaman terkait pengelolaan portofolio, manajemen keuangan 1 dan 2, membaca laporan keuangan (ALK), memahami akuntansi pengantar. Kemudian, kemampuan matematika seperti, analisis modelling, proyeksi berdasakan data-data ekonomi, dan ekonometrika terapan.“Calon akuntan juga harus memiliki selling point seperti sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA), dan sebagainya. Karena dengan sertifikasi keahlian kita akan lebih dihargai dan dianggap memang benar memiliki keahlian tersebut," tutur Ibrahim.Calon akuntan juga mesti memiliki soft skill. Seperti komunikasi, team work, spiritual leadership, komitmen, bahasa Inggris, digital minded. Lalu, menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan akurat dibantu aplikasi dan teknologi, serta kemampuan menjalankan software semacam Mathlab dsb.Ibrahim mengatakan prospek calon akuntan ke depan tak hanya membantu user membuat keputusan. Prospek karier seorang akuntan sangat luas. Tak hanya membuat user merasa puas, namun juga membantu menciptakan kesejahteraan di masyarakat.Baca: Alumni Unair Bagikan Tips Masuk BUMN Usai Lulus Kuliah