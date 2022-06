Apa Itu LinkedIn? Berikut Alasan Kamu Harus Kenal Platform Pengembangan Karier Ini

Apa Itu LinkedIn?

Jakarta: Sebuah studi menyebutkan, sembilan dari sepuluh perekrut pekerjaan akan mengintip profil LinkedIn calon karyawannya. Jadi tidak ada salahnya jika Sobat Medcom mengenali lebih jauh tentang platform jaringan profesional dan pengembangan karier LinkedIn.LinkedIn adalah sebuah platform yang memiliki misi menghubungkan para profesional dunia agar mereka lebih produktif dan sukses. LinkedIn bermaksud memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh manusia di dunia untuk berkarier pada bidang keahlian masing-masing.Sebab faktanya untuk meraih kesempatan yang lebih luas dan gemilang di dunia karier dibutuhkan keahlian atau skills. Tidak hanya itu, keahlian juga harus ditunjang dengan jaringan, network, atau relasi untuk meraih kesempatan itu.Untuk itu, Senior Enterprise Account Executive LinkedIn Singapura, Lanny Wijaya membagikan sejumlah tips bagaimana pra profesional maupun pencari kerja agar menggunakan LinkedIn secara tepat. Tujuannya tentu saja agar membuka lebih lebar lagi peluang berkarier di dunia profesional.Lanny menerangkan kesempatan di sini menurutnya tidak hanya kesempatan mengenai lowongan pekerjaan, namun juga akses terhadap pembelajaran, kemitraan, hingga mentor. Ia memaparkan, menurut Business Insider Intelligence 2021, LinkedIn merupakan platform terpercaya nomor satu di dunia, berturut-turut sejak tahun 2017.Maka dari itu saat ini, sangat penting untuk membuat profil LinkedIn yang bagus dan menarik. Sebab Lanny menegaskan, sembilan dari 10 perekrut pekerjaan akan melihat kepada profil LinkedIn calon karyawannya.“Kenapa penting banget punya LinkedIn ? karena 9/10 recruiters and hiring manager will look at your LinkedIn profile,” ungkap Lanny, dalam Airlangga Career Days Session #3, yang dilansir dari laman Unair , Jumat 24 Juni 2022.Kemudian Lanny pun mempraktikkan secara langsung cara menggunakan platform LinkedIn yang benar. Berbagai tips diselipkannya di beberapa bagian, seperti pentingnya mengikuti akun perusahaan yang diminati untuk mengetahui budaya kerjanya, atau cara membangun relasi dengan karyawan pada perusahaan yang diminati.Selain itu, Lanny juga menegaskan pentingnya memahami tren karier di bidang profesional agar dapat unggul pada dunia yang kompetitif. Keahlian yang dimiliki tentu saja harus relevan dengan apa yang sedang dibutuhkan saat ini.Sehingga ia menekankan untuk terus meningkatkan keahlian diri masing-masing. “Skills is a new currency,” ujarnya.Pada akhir, Lanny berpesan untuk jadilah seorang yang berani keluar dari zona nyamannya, carilah mentor yang sesuai dengan kebutuhan, dan tanamkanlah pola pikir untuk terus belajar.Baca juga: Kuliah Kelas Karyawan, Tak Pusing Lagi Pilih Antara Karier Atau Pendidikan