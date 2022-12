Apa Itu TOEFL? Yuk Kenali Arti, Jenis Tesnya hingga Tips Dapat Skor Tinggi

Apa itu TOEFL?

Jakarta: Istilah TOEFL atau Test of English as Foreign Language tentu sudah tidak asing lagi di telinga Sobat Medcom. Terutama bagi kamu yang ingin kuliah, berburu beasiswa , hingga kerja di luar negeri, sebab TOEFL biasanya menjadi salah satu persyaratan yang mesti dilengkapai.Namun apakah kamu tahu, apa sih sebenarnya TOEFL dan kemampuan apa saja yang bakal diujikan saat tes berlangsung? Nah untuk lebih lengkapnya, artikel yang dikutip dari laman Cakap.com berikut ini akan menjelaskan A-Z tentang TOEFL.TOEFL adalah singkatan dari Test of English as Foreign Language berupa tes untuk membuktikan kecakapan keterampilan bahasa Inggrismu. Ada empat bagian dalam tes TOEFL yaitu Listening Comprehension, Structure and Written Expression, Reading Comprehension, dan Test of Written English.Tes ini diperuntukan untuk negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Tujuan dari tes TOEFL yaitu sebagai salah satu syarat untuk membawamu kuliah atau kerja di luar negeri.Setelah tahu apa itu TOEFL, pertanyaan lain yang sering muncul adalah masa berlakunya setelah seseorang mengikuti tes. Menurut ETS (English Test Service), masa berlaku tes TOEFL adalah dua tahun yang diakui dunia.TOEFL adalah tes atau ujian kemampuan bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris Amerika (American accent). Sedangkan IELTS adalah ujian bahasa Inggris dengan menggunakan British accent.Perbedaan tes TOEFL dan IELTS yang sangat jelas dalam hal skoring. Maksimal skor TOEFL adalah 677. Sedangkan penilaian pada IELTS berkisar pada angka 0-120.Beberapa kemampuan yang diuji dalam TOEFL dan IELTS memiliki kesamaan. Dalam TOEFL, kemampuan yang diuji berupa Listening, Structure and Written Expression, Reading Comprehension, dan Test of Written English. Sedangkan IELTS, menguji kemampuan Writing, Listening, Reading, dan Speaking.Tes pada TOEFL disajikan dalam bentuk pilihan ganda, sedangkan tes IELTS tidak disajikan dalam bentuk pilihan ganda, melainkan tulisan tanganSejauh ini ada tiga jenis TOEFL yang telah dikeluarkan oleh ETS, di antaranya:TOEFL PBT adalah jenis tes yang pertama kali dikeluarkan oleh ETS di mana kertas digunakan sebagai alat tes. Ada tiga bagian dalam TOEFL PBT yaitu Listening, Structure, Reading. Rentang skor TOEFL PBT adalah 217 sampai 677 dengan durasi tes yaitu 2 sampai 2,5 jam.TOEFL CBT adalah jenis kedua TOEFL yang dapat dikatakan menjadi pengganti jenis pertama yang masih jarang dipakai di Indonesia. Dengan TOEFL CBT, kamu akan mengikuti tes menggunakan komputer.Materi yang diujikan adalah Listening, Structure, Reading, dan Writing dengan rentang skor 0-300 dan durasi yang tidak berbeda dengan jenis pertama.TOEFL IBT adalah jenis terbaru yang dikeluarkan oleh ETS pada tahun 2006. TOEFL IBT juga menggunakan komputer sebagai alat tes, hanya saja sistem tesnya menggunakan internet sehingga kamu mengerjakan soal secara online.Materi yang diajukan tidak berbeda dengan jenis sebelumnya. Perbedaannya adalah durasinya yaitu sekitar 4 jam dan rentang skornya yaitu 0-120.Agar kamu bisa lulus tes TOEFL dengan nilai atau skor yang bagus, kamu perlu melakukan beberapa persiapan sebagai berikut:Sebelum mengambil tes TOEFL, sebaiknya kamu mempersiapkan waktu sekitar 3-6 bulan untuk belajar. Pastikan kamu meluangkan waktu setidaknya 1 jam perhari untuk belajar materi.Pastikan kamu sudah mengetahui tentang detail TOEFL yang akan kamu ikuti, mulai dari jenis TOEFl, bagaimana penilaiannya, dan berapa durasi yang ditentukan untuk setiap tesnya.Belajar soal-soal TOEFL sangat penting. Dengan begitu, nantinya kamu akan mendapatkan gambaran tentang bentuk soal yang akan diujikan.Maksimalkan persiapan TOEFL-mu dengan mengikuti tes persiapan TOEFL. Melakukan tes persiapan sebelum melakukan TOEFL akan membantu kamu lebih luwes dan lebih siapa saat akan melakukan tes TOEFL di hari-H.Nah, semoga dengan mengetahui seluk beluk TOEFL, Sobat Medcom akan lebih siap lagi dalam mengikuti tesnya ya. Semoga berhasil dan jangan lupa selalu pantau kanal Pendidikan Medcom.id untuk informasi lainnya seputar beasiswa dan isu pendidikan.