4 Trik Dongkrak Nilai Try Out SBMPTN Secara Signifikan

1. Fokus Mempelajari Satu Topik

2. Hindari Belajar SKS (Sistem Kebut Semalam)

3. Cari Tahu Trik Belajarnya

4. Fokus pada Try Out SBMPTN dibandingkan Try Out untuk kesiapan ujian lain di sekolah

Jakarta: Saat ini, Ujian Tulis Berbasis Komputer ( UTBK ) untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( SBMPTN ) 2022 sudah hampir di depan mata. Tentunya berbagai kegiatan try out SBMPTN pun semakin marak diadakan untuk mendukung persiapan belajar kamu.Tapi, apakah kamu sudah tahu belum cara meningkatkan nilai try out SBMPTN secara signifikan?Try out merupakan uji coba dengan menggunakan soal yang mirip dengan soal SBMPTN nanti.Oleh karena itu, nilai try out bisa kamu gunakan untuk memprediksi kemampuanmu saat ujiannanti. Selain itu, try out juga bisa menjadi wadah untukmu berlatih strategi dan metode belajar.Supaya kamu makin siap saat berhadapan dengan SBMPTN nanti, berikut cara meningkatkannilai try out SBMPTN yang bisa kamu ikuti dikutip dari artikel Zenius.Selama belajar, ternyata latihan yang berfokus pada satu topik terbukti lebih efektif dibandingkan dengan mempelajari banyak topik dalam satu waktu, lho. Konsep belajar ini disebut sebagai deliberate practice.Terkadang memang mempelajari berbagai topik latihan soal itu bagus, namun hasilnyatidak serupa dengan kamu berfokus pada satu topik. Dengan berfokus pada satu topik, kamu jadi bisa mengenal pola-pola soalnya dengan baik. Akhirnya, kamu pun bisa mudah saat berhadapan dengan pola soal tersebut pada saat ujian nanti.Nah, jika kamu sudah merasa mampu menguasai topik tersebut, barulah kamu bisalanjut ke topik selanjutnya.Tidak sedikit, lho, pejuang SBMPTN yang masih menerapkan sistem kebut semalamdalam proses belajarnya. Terkadang, banyaknya kegiatan non akademik atau rasamalas menjadi alasan mereka menerapkan sistem tersebut, padahal sistem ini tidakdisarankan.Selain proses belajar jadi tidak terfokus pada satu materi, belajar SKS juga bisa bikin kamu cepat merasa burn out dengan ujian yang akan dihadapi. Untuk itu, sebaiknya kamu sudah mempersiapkan waktu belajar dari jauh-jauh hari.Kamu juga bisa menyusun jadwal materi apa saja yang akan dipelajari di waktu tersebut. Dengan begitu, proses belajar untuk try out SBMPTN nanti bisa lebih tersusun dengan baik.Cara meningkatkan nilai try out SBMPTN selanjutnya adalah dengan mencari tahu trik belajar yang cocok untukmu. Misalnya, kamu termasuk orang yang lebih peka terhadap audio saat belajar, kamu bisa menggunakan media seperti rekaman suara pengajar atau podcast pembahasan soal-soal sebagai bahan belajar.Atau kalau kamu lebih mudah memahami materi dalam bentuk latihan soal, kamu juga bisa menerapkan metode belajar ini dengan mencari latihan soal yang mirip dengan UTBK atau SBMPTN nanti.Tidak dimungkiri, terkadang banyaknya try out ujian lain di sekolah kerap membuat fokus belajar untuk UTBK atau SBMPTN teralihkan. Namun, hal ini bukan berarti ujian lain itu tidak penting, ya.Baca juga: 5 Jurusan Kuliah, Cocok Buat Kamu yang Hobi Traveling Keduanya sama penting, namun UTBK bisa lebih kamu prioritaskan karena materinya yang lebih beragam dan nilai akhirnya yang dipakai untuk masuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, kamu bisa lebih memprioritaskan belajar untuk SBMPTN dibandingkan ujian lain. Nah, kira-kira itulah empat cara meningkatkan nilai try out SBMPTN yang bisa kamu lakukan.