Mahasiswa Wajib Tahu 5 Trik Microsoft Word Ini, Berguna Buat Bikin Skripsi

Jakarta: Microsoft Word merupakan program yang lekat dengan kehidupan mahasiswa. Mulai dari mengerjakan tugas kuliah sampai skripsi menggunakan program yang satu ini.Namun, meski banyak digunakan ternyata masih sedikit yang tahu trik-trik Microsoft Word. Kebanyakan hanya tahu ctrl+c dan ctrl+v alias copy paste (copas) atau ctrl+s untuk menyimpan.Berikut lima trik Microsoft Word yang berguna untuk mahasiswa mengerjakan skripsi.Trik pertama adalah Find and Replace, dengan cara ini kamu tidak perlu repot-repot satu persatu mengoreksi tulisan atau ejaan yang salah. Find and Replace memudahkan mencari dan mengganti semua tulisan yang ada di dokumen. Cara Find and Replace:(Find and Replace YouTube Technology for Teachers and Students)Cara ini bisa loh untuk membuat skripsimu lebih rapi. Sehingga terlihat profesional dan formal. Berikut caranya agar rata kiri dan kanan sempurna:(Full justification formatting YouTube IT with Lee)Untuk menjadi huruf kapital tidak hanya menekan Caps Lock, bisa dengan Ctrl+Shift+A. Cara ini akan membuat kata yang diblok otomatis menjadi kapital. Shortcut ini juga bisa digunakan untuk membuat huruf kapital menjadi huruf biasa.Masih menggunakan insert link untuk memasukan hyperlink? Mulai sekarang tinggalkan, ada cara yang lebih mudah dengan shortcut Ctrl+K.Sudah mengetik banyak lalu tiba-tiba dokumen rusak pasti bikin panik. Apalagi kalau diujung deadline.Ketika mengalami hal tersebut jangan buru-buru emosi, tarik napas dan tenangkan diri. Untuk mengatasi dokumen yang rusak bisa memakai carai ini.