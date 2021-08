Cek Bimbel Smarrt, Ada Paket Komplit Persiapan Menembus Beasiswa OSC Medcom.id

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Seleksi Beasiswa Online Scholarship Competition (OSC) Medcom.id 2021 bakal dibuka pendaftarannya besok, Rabu, 25 Agustus 2021, tesnya sendiri akan berlangsung pada November. Untuk dapat lolos seleksi beasiswa OSC, para peserta tentunya harus melakukan berbagai persiapan.Bimbel Smarrt pun kembali hadir sebagai mitra OSC Medcom.id tahun ini. Pihak Bimbel Smarrt menghadirkan paket komplit bagi pelamar beasiswa OSC agar dapat memperbesar peluang lolos seleksi beasiswa yang tahun ini menggandeng 25 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ini."Jadi kita sediakan ada materi, latihan dan try out di website kita," sebut Founder Bimbel Smarrt, Riky Riandie kepada, Selasa, 24 Agustus 2021.Dia menyampaikan, jika terdapat materi pembelajaran yang disiapkan khusus untuk seleksi OSC Medcom.id. Kemudian terdapat juga bonus materi sekolah dari kelas X hingga XII."Jadi selain untuk OSC mereka juga bisa belajar juga jika ada materi yang kurang ngerti di sekolah," sebut Riky.Riky mengatakan, materi tersebut juga dilengkapi dengan soal latihan. Untuk kemudian diberikan juga bonus try out resmi OSC Medcom."Jadi mereka bisa latihan soal dulu juga baru menguji kemampuan dengan try out. Sehingga harapannya lebih siap untuk tes OSC tahun ini," terangnya.Baca juga: Mahasiswa Kini Lebih Pilih Wirausaha daripada Jadi PNS Untuk paket materi, latihan soal dan satu kali try out itu dalam satu bulan itu, pihaknya membandrol harga hanya sebesar Rp60 ribu. Untuk informasi dan akses lebih lengkap dapat mengunjungi bimbelsmarrt.com.Online Scholarship Competition (OSC) merupakan Kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia, dipersembahkan oleh Surya Edukasi Bangsa Foundation (SEBAF) dan di selenggarakan oleh situs berita dan video Medcom.id. OSC hadir untuk memberikan kemudahan putra-putri Indonesia agar bisa melanjutkan pendidikan dengan menggunakan beasiswa yang ada di setiap universitas favoritnya.OSC Merupakan program kolaborasi antara SEBAF, Medcom.id dengan Perguruan Tinggi Swasta sebagai penyedia beasiswa. Dengan OSC peserta tidak lagi perlu datang ke kampus/universitas untuk mendaftarkan diri dan mengikuti tes secara langsung.OSC mempersingkat proses tersebut dengan metode online, pendaftaran dan tes tahap awal dilakukan melalui sistem online. OSC kini telah memasuki tahun ke-7, bekerja sama dengan 25 PTS ternama di Indonesia, yang berasal dari 11 kota yang berbeda (Jakarta, medan, Lampung, Bandung, Purwokerto, Salatiga, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya dan Makassar).Selain itu OSC juga menyediakan 515 beasiswa S1 dan 75 beasiswa S2 yang dapat diperebutkan oleh setiap siswa/i SMA/SMK/MA sederajat dan tenaga pelajar maksimal 35 atau fresh graduate S1 yang berusia di bawah 25 tahun untuk Beasiswa S2 di Indonesia.OSC diharapkan mampu menjadi daya dukung pendidikan tinggi yang memfasilitasi anak-anak berprestasi dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia. Karena untuk menuju SDM Unggul, Indonesia Maju, diperlukan pendidikan yang merata untuk seluruh putra dan putrI Indonesia(CEU)