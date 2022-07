9 Contoh Yel Yel Pramuka Singkat dan Kreatif, Bikin Regumu Semakin Keren

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Contoh Yel-yel Pramuka Singkat

1. Yel-yel Regu Sakura Nada Lagu Laskar Pelangi



2. Yel-yel Regu Melati

3. Yel-yel Sangga Pencoba

4. Yel-yel Nada Lagu Buruh Tani-Marjinal

5. Regu Elang - Nada Lagu Suporter

Jakarta: Dalam kegiatan Gerakan Pramuka , masing-masing regu diharuskan memiliki yel-yel. Yel-yel ini menjadi identitas sekaligus penyemangat ketika menjalankan penjelajahan maupun lomba.Dalam sejumlah event Gerakan Pramuka yel-yel juga dilombakan. Antar regu beradu kreativitas yel-yel mulai dari lirik hingga gerakan.Karena itu, penting untuk masing-masing regu Pramuka memiliki yel-yel. Untuk membuat yel-yel kamu bisa memodifikasi lagu-lagu yang sudah populer dengan mengganti liriknya. Seperti memasukkan nama regu, nilai-nilai Pramuka, dan kata-kata penyemangat.Yel-yel ini biasanya dipadukan dengan gerakan. Seperti tepuk gabungan atau tari-tarian.(Yel-yel Pramuka YouTube Pramuka Indonesia Official)Nah, kalau Kamu bingung membuat yel-yel Pramuka berikut beberapa inspirasi yel-yel yang bisa Kamu coba bersama anggota regumu.Tunjukkan yel-yelmu!Siji, loro, teluKita di sini bersama-sama mengikuti Gerakan Pramuka dengan yang lainDi sini meraih mimpiRegu Sakura takkan menyerahKarena kami lah anak PramukaRegu Sakura penerus bangsa menjadi harapan duniaOoh, selamanyaSemangat pagiPagi, pagi, pagi luar biasa (2X)Mana semangatmu?Ini dia, ini dia, ini dia (2X)Siapa kita?Regu melatiKalau hati senang mana dong tepuk tangannyaKalau hati senang mana dong teriakannyaOoo,ooo, nanana, nanaaKalau hati senang gabungkan keduannyaOoo,ooo, nanana, nanaa (dibarengi tepuk tangan)Salam, salam dari kamiSalam, salam suusalamDot cikidot, cikicikidot(3X)Kami dari regu melati di sini akan selalu berjaya (ee, ee, ea)Salam dari kami untuk kakak semua yang putra dan putriAyo kawan ayo tunjukkan pada mereka ayo kawan ayo tunjukkan pada merekaPramuka siap! (Siap) 2 KaliSangga pencoba bisa! (bisa) 2 KaliGo sangga pencobaGo go go…We are the one..One one one…MIPA tiga One…We are the go..MIPA 3 Go go go…We are the one,One, one, one…We are the go..Go, go, go..Sangga pencoba bisa!Pramuka beraksi walau panas terik matahariBerjuta kali Pramuka beraksi bagiku satu langkah pastiHari-hari esok adalah milik kita Sangga Pencoba kebangga kitaGegap gempita, setia wibawa yang selalu semangat 45Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah laguLagu kebangganMarilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu hu.. huha..Lagu kebanggano....... oo......... oooooo.........2 xo.......oo........oooooo..........2 xRegu elang itu lah regu kuSemangat tinggi itu lah jiwakuRegu elang tak pernah menyerahMenang kalah tak jadi masalaho....... oo......... oooooo.........2 xo.......oo........oooooo..........2 xRegu elang itu lah regu kuSemangat tinggi itu lah jiwakuRegu elang tak pernah menyerahMenang kalah tak jadi masalaho.......... oo......... oooooo.........2 xo.......oo........oooooo..........2 x