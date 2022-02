Check It Out dan Check This Out, Apa Bedanya?

Check It Out

Jakarta: Serupa tapi tak sama. Itulah kalimat yang tepat untuk mendeskripsikan check it out dan check this out.Keduanya sama-sama bermakna ajakan untuk memeriksa sesuatu guna memperoleh informasi lebih lanjut. Namun, penggunaan kata 'it' dan 'this' pada frasa tersebut membuat keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Lantas, apa perbedaannya?Dilansir dari Cakap.com, berikut penjelasan mengenai check it out dan check this out:Dalam bahasa Inggris, 'it' merupakan kata ganti benda yang berarti 'itu'. Namun, posisi benda tersebut tidak diketahui secara pasti.Benda yang dirujuk oleh kata 'it' seringkali tidak berada di sekitar pembicara maupun pendengarnya. Dengan kata lain, 'it' digunakan ketika pembicara dan pendengar sama-sama tidak melihat benda yang dibicarakan.Check it out digunakan untuk mengajak seseorang memeriksa sesuatu yang posisinya tidak berada di sekitar pembicara maupun pendengar.I heard there is a new seafood restaurant around this block. Let’s check it out! (Aku dengar ada restoran seafood baru di sekitar blok ini. Coba lihat, yuk!)'This' merupakan kata ganti benda yang berarti 'ini'. Kata tersebut digunakan untuk menyatakan benda yang posisinya berada di sekitar pembicara dan pendengar.Dengan kata lain, 'this' digunakan ketika pembicara dan pendengar melihat benda yang sedang dibicarakannya.Check this out digunakan untuk mengajak seseorang memeriksa sesuatu yang posisinya berada di dekat pembicara dan pendengar.I bought you something. Check this out! (Aku membelikanmu sesuatu. Coba lihat!)Itulah perbedaan antara check it out dan check this out. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan perbedaan keduanya terletak pada posisi benda yang sedang dibicarakan. (Baca: Cara Cepat Belajar Bahasa Inggris di Rumah, Mudah dan Menyenangkan