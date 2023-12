Hati-Hati! Jangan Pakai 4 Kata-Kata Ini dalam 'Motivation Letter' Beasiswamu

1. Kata-kata slang



Advertisement

2. Kata-kata klise

3. Kata yang Terlalu santai

4. Bahasa yang diskriminatif

Baca juga: 6 Kesalahan Paling Sering Dilakukan Saat Daftar Beasiswa LPDP

(CEU)

Jakarta: Motivation Letter merupakan salah satu dokumen persyaratan yang harus dilampirkan calon mahasiswa saat mendaftar beasiswa untuk mendapatkan universitas tertentu. Dalam motivation letter inilah calon mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan secara singkat mengenai keterampilan diri, pengalaman, dan prestasi yang relevan.Oleh karena itu, secara langsung motivation letter dapat menunjukkan kualitas diri kamu kepada pihak universitas yang dituju. Maka itu pentingnya untuk memperhatikan setiap kata dan kalimat yang digunakan.Melansir dari laman Instagram @kobiedcuation, berikut kata dan kalimat yang sebaiknya dihindari saat membuat motivation letter beserta tipsnya.Hindari penggunaan kata-kata slang dalam penulisan motivation letuniter. Hal ini dikarenakan penggunakan kata-kata slang akan menampilkan kesan tidak profesional.Gunakanlah bahasa formal dan profesional supaya terkesan serius dan mendalam.“I wanna get this scholarship cause it’s like, super awesome!”Terlalu banyak menggunakan kata-kata klise dapat membuat keunikan pada diri kamu menjadi tidak terlihat. Akan ada banyaknya sainganmu dalam pendaftaran universitas yang dituju, maka dari itu, untuk menonjolkan keunikanmu, kurangilah menggunakan kata-kata klise agar dapat memberikan nilai berbeda dari pendaftar lainnya.Gunakan kata-kata yang memiliki makna kuat dan relevan dengan konteks motivation letter mu.“From a young age, I knew I wanted to make the world a better place.”Mirip dengan kata-kata slang, menggunakan bahasa yang terlalu santai juga dapat membuat pihak universitas tujuan meragukan keseriusan pelamar.Gunakanlah bahasa yang lebih formal untuk menunjukkan keseriusanmu dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.“This scholarship is, like, totally gonna change my life, you know?”Motivation letter menjadi kesempatan pelamar untuk menunjukkan siapa dan mengapa pelamar pantas untuk menerima beasiswa dari universitas yang dituju. Dengan menggunakan bahasa diskriminatif sudah pasti akan mengurangi penilaian pelamar.Bahasa diskriminatif dapat merusak citra diri dan menunjukkan adanya kurangnya kesadaran sosial yang pastinya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dicari oleh pemberi beasiswa. Tunjukkanlah keunggulan mu tanpa harus menjatuhkan kelompok tertentu.“Women are weaker than men and should stick to traditional roles.”Demikian penggunaan kata dan kalimat yang perlu dihindari dalam penulisan motivation letter. Bagi kamu yang ingin mendaftar beasiswa dan diharuskan menulis motivation letter, perhatian hal-hal di atas agar menghindari kesempatan penolakan ya.