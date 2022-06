Belajar Conditional Sentence, Bentuk Pengandaian dalam Bahasa Inggris

Type 0 Conditional

Struktur kalimat type 0 conditional ada dua macam, yakni sebagai berikut:

Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut:

First Conditional

Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut:

Second Conditional

Struktur kalimat second conditional ada dua macam, yakni sebagai berikut:

Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut:

If I were rich, I would travel around the world

I would be very happy if I married Song Joong-Ki

Third Conditional

Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut:

Mixed Conditional

Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut:

Conditional Sentence without ‘If’

Beberapa frasa yang dipakai untuk mengungkapkan bentuk pengandaian:

1. Assuming that

2. Provided that

3. Suppose

4. As long as

5. So long as

6. Unless

7. Should

8. Were…to…

9. Had

10. Conditional Sentence Using ‘Wish’

Fungsi wish dalam conditional sentence antara lain:

1. Wish and regret

Jakarta: Pernahkah Sobat Medcom berandai-andai tentang sesuatu hal yang mustahil? Atau mungkin pernah berharap bisa mengulang dan memperbaiki pengalaman pahit di masa lampau?Dalam materi pelajaran bahasa Inggris , pengandaian yang demikian dikenal sebagai conditional sentence. Kalimat ini mengandung syarat suatu hal terjadi, serta hasil dari syarat itu jika terjadi.Conditional sentence terbagi lagi menjadi lima macam, yakni type 0 conditional, first conditional, second conditional, third conditional, dan mixed conditional. Untuk mengupasnya lebih lanjut, simak pembahasan berikut ini yuk, dikutip dari laman Zenius.Type 0 conditional digunakan untuk menunjukkan kondisi berupa fakta yang kebenarannya tak bisa dipungkiri. Tipe ini juga bisa dipakai untuk menyatakan aturan, kebiasaan, instruksi, atau permintaan.If/when + if clause (Subject + verb (s/es) + the rest of the sentence) (,) result clause (Subject + verb (s/es) + the rest of the sentence)Result clause (Subject + verb (s/es) + the rest of the sentence) + if/when + if clause (Subject + verb (s/es) + the rest of the sentence)Perlu diingat, jika menggunakan if di depan kalimat, maka diperlukan tanda koma (,) untuk memisahkan if clause dan result clause. Namun, kalau if-nya berada di tengah kalimat, maka tak perlu memakai tanda koma (,).If public transportation is efficient, people stop using their carsPeople stop using their cars if public transportation is efficientFirst conditional digunakan untuk menunjukkan kondisi yang mungkin terjadi. Jenis ini menunjukkan bahwa suatu kemungkinan akan terwujud, meski belum tentu 100 persen terjadi.Selain itu, first conditional juga bisa digunakan untuk menyatakan penawaran, rencana, dan permintaan. Struktur kalimat first conditional adalah sebagai berikut:If + if clause (Subject + verb (s/es) + the rest of the sentence) (,) result clause (will + verb 1)Result clause (will + verb 1) + if + if clause (Subject + verb (s/es) + the rest of the sentence)Perlu diingat, jika mengguakan if di depan kalimat, maka diperlukan tanda koma (,) untuk memisahkan if clause dan result clause. Namun, kalau if-nya berada di tengah kalimat, maka tak perlu memakai tanda koma (,).If I miss the bus, I’ll take a taxiWe’ll go to the park if the weather is good tomorrowBaca juga: Bukan Cuma Sorry, Ini 15 Ungkapan Permintaan Maaf dalam Bahasa Inggris Second conditional digunakan untuk mengandaikan kondisi yang mustahil terjadi untuk saat ini alias berkhayal. Tipe ini juga bisa dipakai untuk memberikan saran dan menyatakan keinginan terhadap suatu hal.If + if clause (Subject + verb 2 + the rest of the sentence) (,) result clause (would + verb 1)Result clause (would + verb 1) + if + if clause (Subject + verb 2 + the rest of the sentence)Perlu diingat, jika mengguakan if di depan kalimat, maka diperlukan tanda koma (,) untuk memisahkan if clause dan result clause. Namun, kalau if-nya berada di tengah kalimat, maka tak perlu memakai tanda koma (,).Dari contoh di atas, kata ‘I’ sebenarnya bisa diikuti to be were maupun was. Penggunaannya bisa dipakai sesuai konteks.Was biasanya digunakan dalam konteks informal atau percakapan sehari-hari, sedangkan were digunakan dalam konteks formal dan lebih umum dipakai. Was yang menjadi were menunjukkan khayalan yang tak mungkin terjadi.Third conditional digunakan untuk menyatakan penyesalan terhadap sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Struktur kalimat third conditional adalah sebagai berikut:If + if clause (Subject + had + verb 3) (,) result clause (would have + verb 3)Result clause (would have + verb 3) + if + if clause (Subject + had + verb 3)Perlu diingat, jika mengguakan if di depan kalimat, maka diperlukan tanda koma (,) untuk memisahkan if clause dan result clause. Namun, kalau if-nya berada di tengah kalimat, maka tak perlu memakai tanda koma (,).If I had studied harder, I would have gotten into the University of IndonesiaI would have forgiven him if he had explained it to meMixed conditional menyatakan situasi sekarang bisa terjadi kalau ada suatu kondisi di masa lampau. Begitu pun sebaliknya, situasi di masa lampau bisa terjadi jika ada kondisi di masa sekarang.Kalimat mixed conditional bisa menyatakan situasi sekarang terlebih dahulu, atau situasi di masa lampau terlebih dahulu. Struktur kalimatnya adalah sebagai berikut:Present result, past condition = Subject + would + verb 1 + if + past perfect tensePast condition, present result = If + past perfect tense (,) subject + would + verb 1Past result, present condition = Subject + would have + verb 3 + if + past tensePresent condition, past result = If + past tense (,) subject + would have + verb 3Perlu diingat, jika mengguakan if di depan kalimat, maka diperlukan tanda koma (,) untuk memisahkan if clause dan result clause. Namun, kalau if-nya berada di tengah kalimat, maka tak perlu memakai tanda koma (,).We wouldn’t be so hungry if we had eaten breakfast firstIf we had eaten breakfast first, we wouldn’t be so hungryI would have passed the interview if my English was betterIf my English was better, I would have passed the interviewBerdasarkan pembahasan di atas, bisa disimpulkan salah satu ciri khas conditional sentence adalah menggunakan kata ‘if’. Namun, kalimat pengandaian sebenarnya juga bisa diungkapkan tanpa memakai kata tersebut.Penggunaan assuming that tinggal menggantikan if saja, sedangkan sisanya tak perlu ada yang diubah. Contoh: If we study hard, we will pass the exam (menjadi) Assuming that we study hard, we will pass the exam.Penggunaan provided that juga tinggal menggantikan posisi if tanpa mengubah sisanya. Contoh: If we study hard, we will pass the exam (menjadi) Provided that we study hard, we will pass the exam.Penggunaan suppose juga tinggal menggantikan posisi if tanpa mengubah sisanya. Contoh: If we study hard, we will pass the exam (menjadi) Suppose we study hard, we will pass the exam.As long as berarti ‘selama’. Frasa ini digunakan untuk menekankan durasi sebuah kondisi. Contoh: I will buy coffee from here as long as it’s on sale.As long as pada kalimat tersebut menekankan durasi diskon, sehingga ‘I; akan membeli kopi di tempat itu selama masih ada diskon.Penggunaan so long as sama dengan as long as. Bedanya, so long as lebih digunakan dalam konteks informal. Contoh: You can borrow my car so long as you clean it every week.Unless yang berarti ‘kecuali jika’ menggambarkan kebalikan dari pernyataan yang sebenarnya. Penggunaan unless membuat syarat kalimat yang semula positif menjadi negatif, dan sebaliknya.Contoh: We will pass UTBK if we study hard (menjadi) We will pass UTBK unless we don’t study hard.Struktur: Should + Subject + Infinitive (verb 1) + rest of the sentence. Contoh: If we study hard, we’ll pass UBTK (menjadi) Should we study hard, we’ll pass UTBK.Struktur: Were + Subject + to + Infinitive (verb 1). Contoh: Were you to listen to your mother, you wouldn’t get bad luck.Struktur: Had + Subject + Past participle (verb 3). Contoh: If I had studied harder in college, I would have gotten that scholarship (menjadi) Had I studied harder in college, I would have gotten that scholarship.Conditional sentence juga bisa diungkapkan menggunakan kata ‘wish’. Kata ini sejatinya bukan cuma digunakan untuk menyampaikan ucapan saja, tetapi juga mengungkapkan pengandaian.Dalam hal ini, wish digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mustahil terjadi di masa sekarang. Atau, menyesal karena sesuatu yang udah terjadi di masa lalu.Wish and regret memiliki dua jenis, yaitu present wishes dan past wishes (regrets). Present wishes menggambarkan ketika sesuatu tak mungkin terjadi di masa sekarang, sedangkan regret menyesali sesuatu yang terjadi di masa lalu.Present wishes: Wish/wishes + past tensePast wishes (regret): Wish/wishes + past perfect tenseI wish I could see my grandma (present wishes)I wish I had met you sooner (past wishes)Wish or want digunakan untuk menyatakan keinginan. Wish dipakai dalam konteks formal, sedangkan want cenderung digunakan dalam konteks informal.Struktur: Wish/wishes + to + verb 1. Contoh: I want/wish to speak to your supervisor.Wish dalam to complain berarti digunakan untuk menyatakan harapan sekaligus komplain akan hal tersebut. Struktur: Wish/wishes + object (harapannya untuk siapa) + would + verb 1. Contoh: I wish my dad would stop smoking.Demikianlah pembahasan mengenai conditional sentence, bentuk pengandaian dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat!Baca juga: Selain Kursus, Ini 5 Tips Jitu Memperlancar Bahasa Inggris