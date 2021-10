4 Cara Ungkapin Kata 'Bokek' dalam Bahasa Inggris

I’m broke

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

I’m skint

I’m penniless

I’m strapped for cash

(CEU)

Jakarta: Terkadang, kondisi finansial mengalami masa naik dan turun. Ada kalanya kamu memiliki uang yang lebih banyak dari biasanya, tetapi tak menutup kemungkinan kamu mengalami kondisi yang sebaliknya.Nah, dalam bahasa Indonesia informal, kondisi tidak punya uang ini biasa disebut dengan bokek. Sementara itu, bahasa Inggrisnya "lagi bokek” bisa berbeda lagi. Berikut adalah beberapa ungkapan yang bisa kamu gunakan dalam bahasa Inggris saat hendak menjelaskan bahwa kamu sedang tidak ada uang dikutip dari laman English First:Jika diartikan secara harfiah, kalimat I’m broke berarti “Saya bangkrut.” Akan tetapi, ungkapan ini sebenarnya bisa juga kamu gunakan untuk menjelaskan bahwa kamu sedang “tidak ada uang”.I’m broke bisa berarti “kamu sedang bokek dan benar-benar tidak memiliki uang sama sekali pada saat itu. Jika kondisinya sudah benar-benar parah, kamu bisa saja mengatakan, I’m flat broke.Kalimat tersebut menggambarkan bahwa kamu tidak memiliki uang sepeser pun. Berikut adalah contoh kalimat yang tepat jika ingin menggunakan ungkapan berikut:I’m sorry I can pay for it now. I’m flat broke.How can you still feel calm when you are flat broke?Kalimat di atas ini tergolong sebagai kalimat informal. Ini tandanya, kamu bisa menggunakan istilah ini saat berbicara dengan teman atau orang terdekat yang sudah akrab. Kata skint bisa berarti having no money atau tidak memiliki uang sama sekali.Namun, sama halnya dengan kalimat sebelumnya, I’m skint bisa kamu gunakan untuk menjelaskan suatu kondisi yang sementara. Bisa jadi, kamu tidak memiliki pada saat ini, tetapi besok kamu sudah kembali memilikinya lagi.Baca juga: Kemampuan Bahasa Tak Lagi Jadi Hambatan, Simak Kebijakan Terbaru Kuliah di Prancis Berikut contoh kalimat yang tepat saat menggunakan ungkapan di atas:I spent so much money to fix my computer. Now I’m skint.I can’t go out tonight. I’m skint.Sedikit berbeda dengan dua kalimat sebelumnya, kata penniless menandakan bahwa seseorang benar-benar tidak punya uang hingga dianggap sebagai seseorang yang miskin. Kata ini bisa digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi seseorang atau beberapa orang sekaligus.Jika broke atau skint menunjukkan suatu kondisi yang mungkin bersifat sementara, hal tersebut berbeda dengan penniless. Kata tersebut bisa menunjukkan bahwa kondisi tidak punya uang itu menetap dan sulit diubah.Berikut adalah contoh penggunaan kata penniless yang tepat dalam kalimat:Even though you are a penniless man, she is still marrying you.There are many penniless families in this town.Sama halnya dengan, I’m broke atau I’m skint, ungkapan ini juga bisa kamu gunakan untuk menjelaskan kondisi bokek atau tidak punya uang dalam bahasa Inggris . Kondisi tidak memiliki uang yang sedang dialami hanya terjadi untuk sementara waktu.Ini artinya, suatu masa mendatang atau suatu masa sebelumnya, kamu memiliki uang. Hanya saja, pada saat itu, kamu sedang tidak memilikinya.Mungkin saja, kamu tidak memiliki uang karena baru membeli barang dengan harga mahal atau harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk suatu keperluan. Berikut contoh penggunaan kalimat dalam bahasa Inggris untuk istilah tersebut:I can’t buy you a birthday present, because I’m strapped for cash.I can join this road trip. I’m strapped for cash!Nah, sekarang kamu sudah memahami kan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan keempat ungkapan bahasa Inggrisnya bokek dan tidak punya uang? Selamat mencoba!