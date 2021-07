5 Beasiswa Kuliah di Belanda Tanpa Biaya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Eropa masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Tidak terkecuali Belanda , negara yang memiliki ikatan sejarah panjang dengan Indonesia.Negara Kincir Angin ini cukup populer di kalangan pelajar Indonesia, terutama pelajar yang gemar berburu beasiswa . Belanda memiliki daya tarik tersendiri, selain memiliki budaya yang familiar, kuliner lokal yang lezat, tentu saja juga memiliki banyak alternatif perguruan tinggi terbaik yang bahkan masuk ke jajaran kampus top dunia.Jika kamu merupakan salah satu pelajar yang memiliki minat untuk melanjutkan kuliah di Belanda, simak lima beasiswa berikut ini yang dikutip dari lamanBeasiswa pertama yang bisa dicoba untuk kamu yang ingin kuliah di Belanda tanpa biaya adalah STUNED. Beasiswa dari pemerintah Belanda ini merupakan bagian dari kerja sama bilateral antara pemerintah Belanda dan Indonesia.Tujuan dari beasiswa ini adalah untuk membantu pembangunan Indonesia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ada dua program studi internasional dalam bahasa Inggris yang tersedia yaitu short course (2-12 minggu) dan master course (12-24 bulan).Beasiswa STUNED meliputi uang kuliah (maksimal EUR 20.000 per tahun), biaya hidup (uang bulanan), biaya perjalanan internasional dan lokal, dan biaya lain yang diperlukan untuk mendukung studi.Kamu harus memiliki surat penerimaan atau Letter of Acceptance (LoA) dari universitas di Belanda untuk bisa mendaftar STUNED. Beasiswa kedua yang bisa kamu lamar untuk kuliah di Belanda tanpa biaya adalah Orange Knowledge Programme, yang sebelumnya dikenal dengan nama Netherlands Fellowship Programme (NFP).Beasiswa yang didanai oleh Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands ini diadakan demi meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan kualitas individual ataupun institusi pendidikan tinggi serta kejuruan.Untuk mendapatkan beasiswa Orange Knowledge Programme, kamu harus bersaing dengan pelamar dari 51 negara lain yang juga menjadi fokus beasiswa ini. Untuk pelamar dari Indonesia, bidang yang menjadi prioritas adalah Rule of Law, Water, Agriculture, dan Sustainable Entrepreneurship.Ada dua program yang tersedia dalam beasiswa ini yaitu master course dan short course.Beasiswa yang satu ini merupakan program beasiswa yang diberikan oleh Institusi Pendidikan Tinggi Belanda, perusahaan Belanda dan pemerintah Indonesia bagi Warga Negara Indonesia.Berbeda dengan beasiswa lain, Orange Tulip Scholarship ini menyediakan program foundation yaitu sebuah program bimbingan untuk kamu yang belum memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni.Jenjang studi yang tersedia dalam beasiswa ini adalah Bachelor (S1) dan Master (S2). Ada lebih dari 36 beasiswa dalam OTS dengan nilai total lebih dari EUR 656,000 untuk jenjang Foundation, Bachelor dan Master.Sebagai informasi tambahan, beasiswa ini masuk kategori beasiswa parsial ya. Selain itu beasiswa ini hanya berlaku untuk universitas tertentu di Belanda.Holland Scholarship merupakan salah satu beasiswa yang bisa kamu ajukan agar bisa kuliah di Belanda tanpa biaya. Beasiswa ini dibiayai oleh Kementerian Pendidikan, Budaya dan Ilmu Pengetahuan Belanda yang bekerja sama dengan universitas riset dan universitas ilmu terapan Belanda.Holland Scholarship khusus ditujukan bagi pelajar internasional dari luar Area Ekonomi Eropa (EEA) yang ingin menempuh program studi bachelor dan master.Total dana yang disediakan untuk beasiswa ini adalah EUR 5,000 dan akan diberikan di tahun pertama studi.Nah, beasiswa terakhir yang bisa dipertimbangkan untuk kamu yang ingin kuliah di Belanda tanpa biaya adalah beasiswa dari pemerintah Indonesia.Yups, berbeda dari empat beasiswa sebelumnya yang mayoritas dibiayai oleh pemerintah Belanda, maka kali ini kamu bisa mencoba beasiswa dari pemerintah Indonesia.Ada dua program beasiswa yang bisa kamu ajukan yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan beasiswa Kominfo. Kedua beasiswa ini rutin dibuka setiap tahun, sehingga kamu memiliki kesempatan penuh untuk mencoba beasiswa ini.(CEU)