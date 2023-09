Tips Menentukan Karier, Ini Pentingnya Mengenali Minat Sejak Mahasiswa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Salah satu staf ahli DPR, Silkania Swarizona membagikan tips bagaimana menentukan tujuan dalam mencapai karier sejak mahasiswa. Salah satunya adalah dengan mengenali minat diri sendiri.Silkania menjadi pemateri dalam Career Talk: Preparing Your Future From College to Workplace How to Start? yang digelar Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UNAIR bersama DPKKA UNAIR dan MMI. “Pastikan kalian tahu minat kalian, sehingga kalian akan bekerja di bidang yang kalian suka,” kata Silkania dilansir dari laman Unair , Minggu, 10 September 2023.Salah satu cara mengetahui minat adalah ketika dalam melakukan sesuatu lalu mahasiswa merasa enjoy maka bisa disebutkan itu adalah salah satu ciri minat. Namun jika mahasiswa sudah terlanjur terjun dalam suatu bidang yang kurang disukai seperti kurang sreg dengan program studi yang dipilihnya saat ini, maka Silkania menyarankan agar mencari passion lain di luar prodi tersebut."Misalnya, mengikuti kegiatan UKM atau organisasi lainnya," imbuh alumnus Ilmu Politik FISIP Unair tersebut.Ia juga mengatakan, tips mencapai kesuksesan berkarier adalah melakukan suatu hal yang tidak semua orang dapat melakukan itu. Selain itu, mahasiswa juga perlu belajar dari masa lalu, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain.“Karena kadang kita tidak sadar mengulangi kesalahan yang sama, tidak mau belajar masa lalu. Atau sebetulnya kita dapat belajar masa lalu dari orang lain sehingga kita tidak melupakan kesalahan itu, itu lebih baik lagi,” jelas Silkania.Tips sukses karier lainnya adalah mengambil peluang. Hal tersebut yang membuat Silkania bekerja di tiga instansi dengan profesi yang berbeda. Tiga hal tersebut adalah Staf Ahli DPR, Dosen Tetap Non PNS Unesa, dan News Anchor TVRI Jakarta.“Jadi selalu ketika ada peluang, ada sesuatu yang bisa kita eksplor di sana, saya selalu ambil. Tapi perlu dipahami ketika menyambut peluang itu, kita harus melihat bagaimana di dalamnya dan seperti apa. Ketika tidak sesuai dengan minat kita, kita bisa tinggalkan,” tambahnya.Selain itu, tips kesuksesan karier lainnya menurut Silkania adalah menetapkan 1 goals, 3 values, 9 behaviors. Goals berarti seseorang harus mempunyai satu tujuan, lalu dari tujuan tersebut memiliki tiga kebermanfaatan (values).Kemudian, seseorang melakukan sembilan kebiasaan (behaviors) untuk mencapai hal tersebut. “Petakan, goals-nya apa, values-nya apa, lalu habit atau behaviors yang kalian ciptakan untuk mencapai itu apa,” tegasnya.Ia menyarankan agar mahasiswa memperbanyak kegiatan organisasi dan akademik. Dengan aktif berorganisasi, mahasiswa dapat mengetahui sekilas mengenai dunia kerja.Selain itu, mahasiswa juga dapat mengembangkan prestasinya selama di kampus. Adapun ketika telah memasuki dunia praktisi, Silkania menegaskan agar mahasiswa dapat bersikap profesional dan membangun relasi.“Ketika sudah menjadi praktisi, maka harus profesional. Lakukan dengan maksimal dan bangun relasi baru dengan berorganisasi, kalian memulai dari sekarang, itu relasi kalian akan ditempa,” tambah Silkania. 'Be genuine and consistent, just be the best version of yourself,'" ungkapnya.Kuliah di kampus favorit dengan beasiswa full kini bukan lagi mimpi, karena ada 426 Beasiswa Full dari 21 Kampus yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Info lebih lanjut klik, osc.medcom.id