Tips Lolos Beasiswa LPDP, Awardee: Persiapkan dari Sekarang

Jakarta: Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP adalah salah satu beasiswa yang ditujukan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang magister (S2) atau doktoral (S3) di dalam maupun luar negeri. Namun sayangnya, untuk mendapatkan beasiswa bergengsi ini masih banyak pelajar yang belum mengetahui seluk beluk persiapannya.Padahal, dengan mengetahui tips persiapannya, maka peluang untuk mendapatkan beasiswa ini pun bakal semakin besar. Untuk mendapatkan beasiswa bergengsi ini, Richi Yuliavian Kusminanto, salah satu penerima atau awardee LPDP Magister Ilmu Peternakan UGM mengingatkan, bahwa siapa pun yang ingin menjadi penerima beasiswa ini harus berjuang sedini mungkin.Baca juga: Pendaftaran LPDP Dibuka Hari Ini, Simak Tahapannya “Niat awal apakah ingin berjuang apa enggak. Kalau mau berjuang, mulai sekarang harus dipersiapkan,” kata Richi dalam Webinar bertema `Scholarship Talks : Are You Ready for LPDP 2021?` yang digelar Kelompok Studi Ilmiah (KSI) Fakultas Pertanian (FP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.Penerima beasiswa LPDP lainnya, Syahrul Nugroho menambahkan, bahwa untuk mempersiapkan diri menghadapi LPDP, setiap individu harus mengetahui kontribusi apa saja yang sudah dilakukan dan kontribusi apa yang akan dilakukan untuk lingkungan sekitarnya. Hal tersebut, kata penerima LPDP Magister Bioteknologi ITB ini, akan memperkuat personal branding ketika memasuki tahapan sesi wawancara LPDP.“You’re better than you think. Intinya, kalau ada keinginan terus berusaha, tetap dijalani, jangan menyerah. Pokoknya, kalau kita berusaha pasti ada jalannya. Meski kita gagal, kita bisa mengevaluasi diri agar lebih baik,” ungkap Syahrul.Baca juga: Catat! Ini Tanggal Penting SNMPTN 2021 Selanjutnya, penerima Doktoral LPDP Bioteknologi Osaka University, Mercy Bientri Yunindanova juga turut berpesan agar pelamar beasiswa mempersiapkan bahasa Inggris sedini mungkin. Penting untuk menguasai International English Language Testing System (IELTS) apabila hendak melanjutkan studi ke luar negeri."Apabila ingin mengambil di dalam negeri, cukup dengan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP atau pun iBT," terang Mercy.Dalam sesi diskusi ini juga sempat dibahas bahwa seseorang bisa saja mengambil jurusan yang berbeda ketika hendak melanjutkan pendidikan. Hal tersebut dapat dilakukan asalkan yang bersangkutan telah memiliki pengalaman di bidang yang ingin dipelajari saat S2.Hal tersebut dapat berupa pengalaman kerja, ikut dalam organisasi yang berkaitan, maupun menjadi relawan di suatu komunitas. Terakhir, Mercy berpesan bahwa saingan terbesar seseorang dalam memperebutkan beasiswa LPDP adalah diri sendiri. “Saingan terbesar itu bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Asal kita niat, yakinlah, semua bisa menjadi awardee scholarship,” pungkas Mercy(CEU)