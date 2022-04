Kurang 3 Pekan Lagi, Ini Hal-hal yang Harus Disiapkan Jelang UTBK 2022

Citra Larasati - 26 April 2022 14:35 WIB

Jakarta: Proses penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih berlangsung. Setelah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) diumumkan pada akhir Maret lalu, kini proses Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( SBMPTN ) sedang bergulir.Sejak tahun 2019, SBMPTN memberlakukan aturan Ujian Tulis Berbasis Komputer ( UTBK ). Hasil UTBK akan menentukan diterima atau tidaknya calon mahasiswa.



Berikut jadwal dan alur rangkaian UTBK-SBMPTN:

Sosialisasi UTBK-SBMPTN (1 Desember - 15 April 2022) Registrasi akun LTMPT (14 Februari -17 Maret 2022) Registrasi dapat dilakukan pada laman portal.ltmpt.ac.id Pendaftaran UTBK dan SBMPTN (23 Maret - 15 April 2022) Melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri, BNI atapun BTN. Pembayaran paling lambat 1x24 jam setelah mencetak slip pembayaran. Pelaksanaan UTBK-SBMPTN gelombang pertama (17 - 23 Mei 2022) Pelaksanaan UTBK-SBMPTN gelombang kedua (28 Mei - 3 Juni 2022) Pengumuman Hasil Seleksi jalur UTBK-SBMPTN (23 Juni 2022) Masa unduh sertifikat UTBK (25 Juni - 31 Juli 2022)

UTBK diselenggarakan secara langsung oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia.Tahun ini, pelaksanaan UTBK-SBMPTN 2022 dibedakan menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan tanggal 17-23 Mei 2022, sedangkan gelombang kedua akan digelar pada 28 Mei-3 Juni 2022.Dengan demikian, kurang dari sebulan lagi calon mahasiswa harus menghadapi UTBK SBMPTN. Agar hasil seleksi dapat berjalan optimal, para peserta UTBK-SBMPTN 2022 pun haru menyiapkan sejumlah hal yang dapat menunjang keberhasilan dalam tes tertulis tersebut.UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengadakan siaran langsung di Instagram untuk membahas hal ini. Acara yang dinamakan Bincang Sapa UNS BISA! kali ini mengangkat tema “Pengalaman Persiapan UTBK SBMPTN”.Ada tiga narasumber yang dihadirkan yakni Ivan Pratama, H.M. (mahasiswa Prodi Arsitektur, Fakultas Teknis UNS), Birgita Tessa C. (mahasiswa Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian UNS), dan Vicky Ilham Rizqia (Mahasiswa Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran UNS). Ketiga narasumber tersebut membagikan pengalaman mereka dalam mempersiapkan UTBK SBMPTN.Ivan mengatakan, bahwa dirinya mempersiapkan UTBK dengan berlatih berbagai macam soal yang ada. Selain itu, dia juga mengikuti bimbingan belajar secara intensif menjelang UTBK.Birgita juga mengamini hal tersebut. Dirinya berlatih banyak soal untuk pembiasaan diri. Birgita juga sering mengikuti Try Out (TO).Sementara itu, Vicky memilih untuk mematangkan konsep-konsep dasar terlebih dahulu sebelum berlatih soal. Menurut Vicky, konsep dasar tersebut sangat berguna agar calon mahasiswa dapat menghadapi soal yang beragam.“Saya mematangkan materi dulu. Saya tipe yang harus memahami konsep dasar dulu. Jadi 30 hari sebelum UTBK itu setidaknya sudah memahami ¾ materi. Terus cari teman buat belajar. Belajar bareng teman yang sportif itu sangat membantu,” ujarnya dikutip dari laman UNS, Selasa, 26 April 2022.Ketiganya mengingatkan, bahwa memasuki masa sebulan sebelum penyelenggaraan UTBK biasanya tekanan pun akan semakin besar. Untuk itu, ketiganya mewanti-wanti agar peserta tidak memforsir diri sendiri.Mereka mengimbau para calon mahasiswa baru untuk memperhatikan fisik dan mental. Jangan belajar terlalu lama dan sesekali boleh melepas penat.“Kita kan sudah belajar UTBK mati-matian, ya. Berlatih soal terus gitu. Jadi, aku pribadi ngasih self reward ke diri aku dengan cara memberi waktu luang. Biasanya kalau udah penat gitu aku nonton film pakai bahasa lain dan baca buku yang ringan-ringan biar nanti pas waktunya belajar lagi aku enggak males. Banyakin main sama temen juga sih. Kalau main sama teman biasanya bisa dapat energi baru,” ujar Birgita.Vicky juga mengingatkan, agar calon mahasiswa baru tidak lupa makan dan istirahat. Asupan makanan sangat dibutuhkan tubuh untuk berpikir. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat badan lebih bugar dalam mengerjakan soal.Ketiganya juga mengimbau para mahasiswa baru agar berusaha keras dalam mempersiapkan UTBK. Menurut Vicky, usaha tidak akan mengkhianati hasil. “Saya punya prinsip, keajaiban itu ada kalau ada usaha dan kesempatan. Kalau kita tanpa usaha tapi berharap keajaiban itu hampir tidak mungkin,” tuturnya.Hal ini dibuktikan oleh Vicky dengan raihannya yang gemilang di UTBK 2021. Vicky membocorkan nilai UTBK-nya yang cukup fantastis.Pada Tes Kemampuan Akademik, Vicky memperoleh nilai 1.000 atau sempurna di dua mata uji. Rata-rata ujinya mendapat skor lebih dari 800. Hal ini membuatnya diterima di prodi favorit di UNS yakni rodi Kedokteran.Baca juga: 7 PTN dan PTS Ini Masih Buka Jalur Mandiri, Bisa Jadi Alternatif SBMPTN di 2022 Terakhir, ketiga narasumber menyuntikkan semangat dan motivasi kepada para calon mahasiswa yang akan menempuh UTBK. Mereka mendoakan agar UTBK berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.(CEU)