Intip 5 Tips Make Up Saat Lebaran Ala Instruktur LKP

1. Bersihkan kulit wajah

2. Pilih foundation yang tepat

3. Gunakan lipstik

4. Percantik mata dengan eyeshadow

5. Jaga make up

Jakarta: Lebaran merupakan salah satu momen yang paling dinanti-nanti umat muslim di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Setelah sebulan berpuasa, umat muslim merayakan kemenangan.Banyak yang dilakukan untuk merayakan kemenangan, salah satunya berpakaian bagus dan berpenampilan berbeda seperti hari-hari biasanya. Perempuan biasanya memanfaatkan momen ini juga untuk tampil cantik dengan make up.Sobat Medcom tentu ingin tampil cantik dan memukau, namun tetap nyaman dan tidak berlebihan. Penguji dan instruktur LKP Nuning, Cimahi, Jawa Barat, Veni Berliana Agustiani, menyampaikan pentingnya tampil cantik saat Lebaran.“Make up di momen lebaran sangat penting, karena kita akan banyak bertemu dengan orang lain. Minimal dengan make up wajah terlihat fresh,” tutur Veni dikutip dari laman Vokasi Kemdikbud , Jumat, 21 April 2023.Nah, untuk membantu kamu tampil cantik, berikut beberapa tips make up:Sebelum memulai make up, pastikan kulit kamu dalam kondisi sehat dan segar. Bersihkan wajah dengan sabun wajah sesuai dengan jenis kulit dan gunakan pelembab agar kulit terasa halus dan lembut.Selain itu, kamu juga bisa menggunakan masker wajah untuk mendapatkan kulit lebih cerah dan segar. Setelah itu, kamu dapat menggunakan sunscreen agar kulit tetap sehat tak terbakar matahari.Foundation adalah dasar make up yang penting untuk membuat kulit terlihat merata dan halus. Pilihlah foundation yang cocok dengan jenis kulit. Veni menyarankan memilih warna foundation lebih terang dengan warna kulit.Selain tips di atas, jangan lupa memilih foundation yang tahan lama sehingga make up kamu tahan lama, seperti memilih foundation matte.Apabila kamu terasa berat menggunakan foundation, bisa gunakan BB cushion. BB cushion memiliki tekstur lebih ringan dan mudah menyerap ke dalam kulit sehingga memberikan hasil lebih natural dan halus.Lipstik menjadi hal terpenting dalam merias wajah dan memberikan sentuhan lebih berwarna. Bisa dikatakan, lipstik menjadi penutup make up yang penting.Veni menyebut untuk make up lebaran, pilihlah warna lipstik yang cocok dengan tema make up dan sesuaikan dengan warna kulit. Contohnya, kamu bisa menggunakan warna nude atau peach.Hindari menggunakan warna lipstik terang dan merah. Jangan lupa memilih lipstik yang tahan lama sehingga kamu tidak perlu sering-sering mengaplikasikan ulang.Untuk membuat make up semakin berwarna, tambahkan eyeshadow. Pilihan eyeshadow dengan warna natural misal oranye muda atau coklat muda di-blend. Untuk membuat mata kamu terlihat lebih tajam dan menawan, kamu bisa menggunakan eyeliner.Saat Lebaran, tentunya kamu akan bersilaturahmi ke rumah tetangga atau saudara. Apalagi sehabis menyantap opor dan ketupat, sering kali make up luntur karena keringat.Agar make up tetap on point, kamu bisa menjaganya. Kuncinya ketika kamu berkeringat, cukup di tap-tap pakai tisu atau spons foundation secara perlahan. Hindari mengelap keringat sekaligus, ya.Itulah tips yang bisa kamu gunakan untuk tampil menawan saat Lebaran. Bagi umat muslim yang hendak salat Idulfitri, pastikan mengambil wudu terlebih dahulu sebelum make up. Hal itu berguna agar make up tidak luntur terkena air. Selamat mencoba.