Pertamina Raih 5 Medali di Ajang Pertemuan Peneliti dan Inventor di Thailand

Berikut 5 Karya Tim Pertamina:

Increase Oil Production with Electric Desalter's Reliability Improvement using UChannel Electrode Clamp in Regional 5 Pertamina Internasional EP berhasil meraih penghargaan Grand Prize, dan Gold Awards BLENDING PREDICTION “BLENDIC” as a Digital Calculation for Oil Viscosity Prediction on Lube Oil Blending Process at PT Pertamina Lubricants. Berhasil meraih penghargaan Gold dan Special award dari China Association of Inventions PEARL “Petroleum Engineering Application” 4.0 as A Digital Transformation in Evaluating and Designing Artificial Lift at Oil Field PT Pertamina Hulu Energi. Berhasil meraih penghargaan Gold dan Special award dari Nizhny Novgorod State Technical University Enhancing The Effectiveness of Preventive Maintenance Through The Innovation of Liquid Grease "PROTEQ" at PT Kilang Pertamina Internasional Unit VI Balongan, Berhasil meraih penghargaan Gold dan Special award dari Korea Invention Promotion Association Increasing Oil & Gas Contingent Resources Using ECHA Berhasil meraih penghargaan Silver dan Special award dari Association of Polish Inventors and Rationalizers Vice President Organization Capability.

Jakarta: PT Pertamina (Persero) mengirimkan timnya yang terdiri atas 5 inovasi CIP (Continuous Improvement Program) dalam ajang Bangkok International Intellectual Property, Invention Innovation and Exposition, Thailand Inventors Day. Ajang ini mempertemukan para penemu, peneliti , dan inovator untuk memamerkan penemuan Inovasi kepada masyarakat, investor, dan perusahaan.IPITEX, Thailand Inventors Day adalah salah satu pameran penemuan terbesar di Asia dan menampilkan berbagai jenis penemuan di berbagai bidang seperti teknologi, elektronik, industri, medis, lingkungan, pertanian, dan lainnya. Pameran ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti seminar, presentasi, kompetisi inovasi, dan pertemuan bisnis untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan kolaborasi antara para peserta.Tim Pertamina berasal dari Subholding Upstream, Subholding Refining and Petrochemical, Subholding Commercial and Trading. Acara tahunan ini diselenggarakan oleh The National Research Council of Thailand (NRCT) atau Dewan Riset Nasional Thailand yang berada di bawah komando Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Penelitian dan Inovasi Thailand.Dalam upaya mempromosikan penemuan dan inovasi, NRCT bekerja sama dengan beberapa organisasi terkait untuk menjalankan kegiatan Thailand Inventors’ Day ini. Sehingga, kegiatan yang sudah berjalan dari 1995 bisa bertahan sampai saat ini.Kelima tim tersebut berhasil meraih penghargaan 4 Gold, dan 1 Silver. Bahkan salah satu tim mendapatkan nilai tertinggi sehingga meraih penghargaan Grand Prize.PT Pertamina (Persero) Rini Widiastuti, mengapresiasi prestasi yang ditorehkan para Perwira. Menurutnya, budaya ber-inovasi harus terus ditumbuhkembangkan di organisasi untuk menjawab tantangan global dan perkembangan teknologi yang makin pesat.“Prestasi ini tentu saja menjadi penyemangat bagi insan mutu Pertamina untuk terus berkarya secara berkelanjutan, menciptakan inovasi untuk keberlangsungan dan kemajuan perusahaan, sekaligus mengharumkan nama Pertamina dan tentunya untuk negara Indonesia tercinta," kata Rini.Total Inovasi yang berpartisipasi yaitu 608 Inventions ada lebih dari 25 negara yang hadir. Di antaranya Thailand, Indonesia, Korea, China, Taiwan, Macao, Hongkong, Malaysia, Laos, Vietnam, Pakistan, Croatia, Poland, Saudi Arabia, Russia, Romania, Iran, Singapore, India, UK, Egypt, Japan, Phillipines, Canada, dan Sudan.Bangkok International Intellectual Property, Invention Innovation and Exposition, Thailand Inventors Day diadakan setiap tahun dan menjadi magnet bagi para inovator dan peneliti internasional yang ingin memamerkan karya mereka dan menjalin koneksi dengan orang-orang di industri terkait.