Mahasiswa ITS Ajak Anak Berkreasi Lewat Kelas Kreatif Online

Surabaya: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pengabdian Masyaratakat (KKN Abmas) Desain Komunikasi Visual (DKV) Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) menggagas kelas kreatif online. Ide ini berangkat dari keprihatinan atas kondisi menurunnya semangat belajar anak akibat kegiatan belajar mengajar secara daring.Dosen Pendamping Tim Abmas DKV ITS, Senja Aprela Agustin mengungkapkan, Kelas Kreatif Online yang dilakukan menggunakan media video tutorial seni dan kerajinan. Kelas ini diperuntukkan bagi anak usia 6-7 tahun. Senja menjelaskan kegiatan utama yang dilakukan di kelas berupa merancang video tutorial interaktif yang dapat diakses melalui platform YouTube.Berbekal pendampingan orang tua dan peralatan pendukung kelas kreatif, anak-anak dapat belajar tutorial melukis, membuat kolase, membuat kerajinan tangan dari kerang, hingga belajar teknik menggambar dan mewarnai yang baik.'Relaksasi melalui kegiatan seni sangat penting untuk memicu kreativitas anak," tutur Senja, mengutip siaran pers ITS, Senin, 27 Desember 2021.Tujuan dibuatnya kelas kreatif online yakni membantu mengembangkan bakat dan kreativitas anak. Kemudian, membantu para orang tua memberi pengalaman baru pada anak dalam hal berkarya dan berkesenian."Pengembangan kreativitas sangat baik untuk perkembangan otak kanan anak," tambah Senja.Baca: Peneliti UGM Kembangkan Alat Deteksi Dini Stunting Ketua Tim Abmas DKV ITS Nabila Disarifianti menjelaskan Kelas Kreatif yang digagas juga dilaksanakan dengan metode luring. Misalnya, tim menyerahkan peralatan penunjang Kelas Kreatif Online sekaligus memberikan simulasi dan mempraktikkan video tutorial langsung kepada anak-anak di Kampung Nelayan Cumpat Kenjeran.Mengingat kurangnya perhatian pihak sekolah terhadap kegiatan seni siswa, Kelas Kreatif Online disambut antusias oleh 22 anak di kampung Nelayan Cumpat. Tidak hanya itu, para orang tua juga memberikan respons yang baik sehingga program yang digagas dapat berjalan dengan lancar."Semoga kegiatan ini menjadi media pembelajaran kreatif yang baru, menarik, dan bermanfaat bagi anak-anak," ungkap Endi, Ketua RT Kampung Nelayan Cumpat.Tim KKN Abmas DKV ITS berharap kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dapat memberikan sensasi pembelajaran non formal di luar KBM di sekolah sehingga anak-anak dapat melatih kecerdasan motorik dan kognitifnya.