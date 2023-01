Mahasiswa Tel-U Ciptakan Alat Irigasi Otomatis dengan Panel Surya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mahasiswa Universitas Telkom University (Tel-U) menciptakan inovasi berupa Automatic Garden Watering dengan Energi Terbarukan (Panel Surya). Alat ini merupakan irigasi multifungsi untuk mempermudah produktivitas petani perkebunan stroberi di Provinsi Jawa Barat, tepatnya Desa Sindang Reret Kabupaten Bandung.Produk inovasi ini diciptakan tiga mahasiswa Tel-U, yaitu Wizman Rofiansyah, Mohammad Ariel, dan Mohammad Irsyad Helmy. Ketua tim, Wizman Rofiansyah, menjelaskan Automatic Garden Watering ialah irigasi multifungsi yang dapat dimanfaatkan petani yang masih menyiram tanaman secara konvensional.Ide yang dibuat ialah memodernisasi perkebunan stroberi agar tenaga yang digunakan dapat lebih efisien dan menghemat waktu. “Di samping itu dapat juga dilakukan monitoring pada perkebunan ini guna mendukung peningkatan produksi serta panen yang dihasilkan dapat meningkat,” kata Wizman dikutip dari laman telkomunivesity.ac.id, Selasa, 23 Januari 2023.Wizman menuturkan dia dan timnya memberikan solusi mengenai kondisi di desa Sindang Reret yang masih menggunakan teknik penyiraman tanaman konvensional atau manual yang dinilai kurang efektif dan efisien. Ketiganya ingin mempermudah petani kebun Desa Sindang Reret dengan cara memodernisasi alat irigasi.Dia menyebut alat buatan timnya dapat memberikan solusi bagi petani kebun berupa multifungsi irigasi. Hal itu dengan memanfaatkan energi terbarukan matahari berupa panel surya sebagai sumber listrik dan pompa air pada tangki untuk pasokan air ke perkebunan."Automatic Garden Watering ini diintegrasikan dengan smartphone melalui website menggunakan IoT sehingga dapat memberikan informasi ke petani, mulai dari kelembaban tanah, pH, dan suhu,” tutur dia.Berkat inovasi tersebut, Wizman dan tim berhasil meraih penghargaan Best Earth/Green Conservation sekaligus Best of The Best pada kompetisi Social Project, Innovillage 2022: Young Heroes in Action: Empowering Young Sociopreneur for National Development. Innovillage merupakan sebuah kegiatan hasil kerja sama antara Community Development Center PT Telkom Indonesia dan Telkom University yang telah menghasilkan sejumlah inovasi dan solusi yang berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat.