ITS Resmikan Teaching Industry ke-4 di Dusun Kajar

Surabaya: Empat bulan berlangsungnya kerja sama Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) dengan Dusun Kajar, Batu, dalam mengembangkan budidaya ikan air tawar kini memasuki babak baru. Menjelang pertengahan semesternya, ITS meresmikan Dusun Kajar sebagai Teaching Industry ke-4 ITS.Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri (PKKPBI) ITS Arman Hakim Nasution mengatakan tingginya potensi dan keinginan masyarakat dalam mengelola budidaya ikan air tawar menjadi salah satu alasan diresmikannya Dusun Kajar sebagai Teaching Industry ke-4 ITS."Selain itu, potensi sumber daya alam seperti air sumber di sini mempunyai debit yang tinggi dan relatif bersih," tutur Arman melalui keterangan tertulis, Senin, 24 Januari 2022.Arman menambahkan guna memaksimalkan potensi yang tinggi ini berbagai ide, pendanaan, dan masterplan telah digodok selama empat bulan sebelumnya. Lalu kini, setelah diresmikannya Dusun Kajar sebagai Teaching Industry ITS, berbagai program mulai direncanakan dan akan segera direalisasikan."Kita berusaha integrasikan pengolahan keramba budidaya ikan air tawar dalam Internet of Things (IoT) ke depannya," imbuhnya.Baca: Kuliah Tatap Muka, AMARI ITB Pantau Risiko Penularan Covid-19 di Kampus Rencana mengintegrasikan budidaya ikan air tawar dengan basis IoT ini akan dibarengi dengan konsep ekonomi sirkular dan zero waste. Budidaya ikan air tawar merujuk pada prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungannya."Jadi kita melakukan daur ulang, sehingga tidak ada sisa makanan dan sejenisnya yang terbuang sia-sia," ujar dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS ini.Arman menyebut rencana-rencana pengembangan masyarakat tersebut sebagai langkah ITS dalam membantu perekonomian masyarakat pascapandemi covid-19 ini. Peresmian Teaching Industry Dusun Kajar menjadi salah satu rencana yang telah terealisasikan untuk kali pertama di tahun 2022 oleh PKKPBI ITS , bersamaan dengan launching Joglo Bisnis di Kebontunggul, Mojokerto dan serah terima mesin pengolah porang di AMKE, Batu."Ketiga agenda tersebut menjadi bagian dari program Community Outreach Expose: Innovation Product Launching 2022," terangnya.Arman berharap segala yang dilakukan oleh ITS dalam upaya pengembangan potensi perekonomian di Dusun Kajar dapat berjalan dengan lancar dan didukung oleh banyak pihak. "Semoga kemampuan yang kami miliki tidak hanya bermanfaat bagi kami, tapi juga bermanfaat bagi seluruh bangsa," ungkapnya.