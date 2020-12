Alat Rapid Antigen CePAD Sudah Sesuai Standar WHO

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro menyebut alat rapid test antigen CePAD telah terstandar organisasi kesehatan dunia (WHO). Rapid tset buatan Universitas Padjajaran (Unpad) itu telah memenuhi standar rapid antigen massal di Indonesia."Akurasinya 84 persen, intinya CePAD sudah melampaui requirement akurasi untuk antigen test WHO yaitu di atas 80 persen. Jadi sudah WHO standar," kata Bambang dalam konferensi daring, Senin, 28 Desember 2020.Keberadaan alat rapid antigen dalam negeri ini diyakini akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor. Terlebih, jika mengingat keunggulan yang dimiliki CePAD.Selain tingkat akurasi yang baik, Bambang menyebut hasil tes CePAD juga keluar dengan cepat. Hasil rapid antigen CePAD bisa didapatkan dalam waktu 15 menit."Dan antigen ini sudah direkomendasikan oleh WHO dan sudah mendapatkan rekomendasi Perhimpunan Patologi Klinis Indonesia," tambah Bambang.Baca: Ada CePAD dan GeNose, Menristek Berharap Tiada Lagi Impor Rapid Test Dalam produksi dan distribusi, CePAD telah mendapat produsen yakni PT Pakar Biomedika Indonesia dengan distributornya PT Usaha Bersama Jabar. Setiap bulannya mereka bisa memproduksi 500.000 unit alat test."Harganya Rp120 ribu per test, atau per alat. Sehingga relatif terjangkau, terutama untuk tempat dengan kegiatan dan yang mobilitas tinggi," ujar Bambang.Rapid test antigen CePAD hasil karya tim pengembang Unpad telah memperoleh izin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada November 2020. Sementara, penggunaan alat ini masih terbatas pada wilayah Jawa Barat.CePAD telah digunakan di beberapa rumah sakit. Di antaranya, rumah sakit Unpad, laboratorium Jawa Barat, dan rumah sakit Sentosa.(AGA)