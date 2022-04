THE University Impact Rankings 2022, UI Melesat ke Posisi 3 Asia Tenggara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) menduduki peringkat ke-18 dunia dari sebelumnya di-ranking 85, peringkat ke-3 di Asia Tenggara, dan terbaik ke-5 di Asia, dan posisi teratas di Indonesia. Penilaian tersebut berdasarkan atas komitmen universitas dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Times Higher Education (THE) World University Impact Rankings mengukur kinerja UI sebagai perguruan tinggi yang berdampak pada sejumlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan nilai terbaik di dunia ditinjau dari skor pada SDG 5 – Gender Equality dengan skor 81. UI berhasil menempati peringkat 2 dunia dari 938 institusi; SDG 1 - No Poverty dengan skor 88.4, peringkat 5 dunia dari 769 institusi; SDG 6 – Clean Water And Sanitation dengan skor 85.2.UI juga berada di peringkat 11 dunia dari 634 institusi; dan SDG 17 - Partnerships For The Goals (Kemitraan) dengan skor keseluruhan 92.4, peringkat 75 dari 1.438 institusi. Pemeringkatan ini melibatkan 1.406 universitas dari 106 negara/wilayah di dunia.Skor tertinggi UI itu diperoleh pada bidang yang mampu memberikan dampak luas bagi sosial dan ekonomi bangsa berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) melalui aktivitas Penelitian, Pengajaran, dan Pengabdian Masyarakat.Adapun indikator yang digunakan untuk memberikan perbandingan yang komprehensif dan seimbang di empat bidang, yaitu penelitian, penatalayanan (stewardship), penjangkauan (outreach), dan pengajaran, serta evaluasi kinerja universitas pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.Rektor UI, Ari Kuncoro mengatakan, cpaian ini menunjukkan bahwa UI semakin dikenal oleh masyarakat global. Kontribusi dari para pengajar, peneliti, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, menunjukkan hasil yang luar biasa ini."Selain itu, kolaborasi UI dengan industri, pemerintah, dan masyarakat mampu membuat UI semakin melesat dan berdampak bagi negeri," kata Ari, Kamis, 28 April 2022.Pada pemeringkatan THE ini, data yang ada memperlihatkan bahwa di level Asia, UI memperoleh peringkat ke-5, di atas posisi Kyoto University (Japan), Fudan University (China), dan Yonsei University (Korea). Sementara itu, di Asia Tenggara UI memperoleh peringkat ke-3 dari 125 institusi mengungguli Chiang Mai University (Thailand) dan Asian Institute of Technology (Thailand).Baca juga: Keren! UGM Tembus 10 Besar Dunia pada THE University Impact Rankings 2022 Pemeringkatan ini juga memberikan gambaran bahwa sebuah perguruan tinggi mampu mendukung pemerintah di dalam pemenuhan SDGs PBB. Sehingga dapat mendorong semangat para sivitas akademika UI untuk semakin gencar berinovasi dan berkarya di dunia akademik. Hasil pemeringkatan ini diumumkan pada Kamis 28 April 2022 melalui tautan:https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2022/overall.