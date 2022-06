Ribuan Anak Muda Daftar Bursa Kerja BTF Job Fest

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Program BTF dan Peluang Kerja bagi Kaum Muda

(ROS)

Jakarta: Kesiapan bekerja menjadi kian penting bagi kaum muda di tengah pandemi covid-19, karena persaingan yang dihadapi semakin ketat. Demi memberikan akses menuju kerja layak yang setara dan inklusif bagi kaum muda, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) menggelar bursa kerja Bridges to the Future Job Festival (BTF Job Fest) secara daring pada 22-23 Juni 2022.Melalui BTF Job Fest 2022, Plan Indonesia bersama TopKarir menghadirkan lebih dari 60 perusahaan swasta yang siap merekrut tenaga kerja muda usia 18-29 tahun. Lebih dari 6 ribu kaum muda di wilayah Jabodetabek telah mendaftar, melebihi target awal 1.750 peserta.Angka ini menunjukkan antusiasme kaum muda untuk bursa kerja kedua sekaligus terakhir yang dilaksanakan Plan Indonesia melalui program BTF, setelah BTF Job Fair pada Juni 2021. Kegiatan pendaftaran peserta, informasi lowongan pekerjaan, serta proses melamar pekerjaan dilakukan melalui platform tenaga kerja yang dikembangkan Plan Indonesia dengan TopKarir."Plan Indonesia terus berupaya membekali para brightees (peserta program BTF), khususnya perempuan dan penyandang disabilitas, dengan hard skill dan soft skill yang relevan selama dua tahun terakhir. Kami berharap BTF Job Fest 2022 dapat menjadi ajang bagi kaum muda untuk membuktikan diri dan menjemput kesempatan kerja baru usai pandemi covid-19,” ujar Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti, setelah peluncuran BTF Job Fest 2022, di Jakarta, pada Rabu, 22 Juni 2022.Penyelenggaraan program BTF mendapat dukungan dari Google.org melalui pemberian dana hibah sebesar USD1 juta pada 2020.“Google.org berkomitmen untuk selalu mendukung kemajuan kaum muda di wilayah Asia Pasifik, termasuk di Indonesia, khususnya melalui pengembangan kemampuan kerja melalui pemanfaatan teknologi digital oleh program Bridges to the Future, dijalankan oleh Plan Indonesia bersama ASEAN Foundation,” ujar Google.org Lead at Google APAC Marija Ralic.Sejak 2020, Plan Indonesia melaksanakan program Bridges to the Future: ASEAN Youth Employment (BTF) bersama ASEAN Foundation, dengan dukungan Google.org, lengan filantropi Google. Program BTF berfokus meningkatkan kemampuan dan menciptakan akses menuju kerja layak dan setara bagi kaum muda.Hingga 2022, BTF memberikan peningkatan kapasitas kerja bagi lebih dari 3 ribu kaum muda, dengan 910 orang di antaranya telah mendapat pekerjaan di perusahaan mitra Plan Indonesia. Sekitar 50 perusahaan dan empat lembaga pemerintah berkomitmen untuk mendukung pelatihan BTF, dengan 17 perusahaan terlibat dalam memberikan kesempatan kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas.Selain meningkatkan kesiapan kerja kaum muda, bersama ASEAN Foundation, Plan Indonesia juga mendukung ASEAN Foundation dalam meluncurkan riset berjudul Mind the Gap: Mapping Youth Skills for the Future in ASEAN, pada 17 Juni 2022.Riset yang merupakan bagian dari program Bridges to the Future ini menggambarkan kondisi tenaga kerja muda terkini dan peluang kerja di Asia Tenggara. Isi riset mencakup peningkatan permintaan pasar tenaga kerja akan keterampilan digital (baik tingkat dasar maupun lanjut), juga keterampilan interpersonal. Riset ini juga menyimpulkan bahwa ke depannya, kegiatan pelatihan ketenagakerjaan di ASEAN harus inklusif, berbasis target kinerja, responsif terhadap isu gender, dan berorientasi masa depan."Kaum muda ASEAN, termasuk dari Indonesia, memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar kerja lokal maupun regional. Kemudian, riset dari program Bridges to the Future, Mind the Gap, akan menjadi dasar yang kuat bagi pemangku kepentingan untuk memetakan kesenjangan yang ada dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja muda di ASEAN,” ujar Direktur Eksekutif ASEAN Foundation Dr Yang Mee Eng.Selama penyelenggaraan BTF Job Fest 2022, peserta dapat mencoba melamar kerja melalui lebih dari 60 perusahaan yang berpartisipasi. Selain itu, peserta juga bisa mengikuti tes bakat, mendapatkan konseling karier, sekaligus mengikuti webinar inspiratif.Informasi selengkapnya bisa diakses melalui akun Instagram @kitakerja.id.