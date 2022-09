Selamat! ITS Sandang Gelar Perguruan Tinggi Terbaik pada PKM Award 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Lulusan Terbanyak di Program Bangkit Kemendikbudristek 2022 Berasal dari ITS

(REN)

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) terus menunjukkan kiprah prestasi membanggakan dalam berbagai ajang baik skala nasional maupun internasional. Kali ini, ITS berhasil meraih penghargaan perguruan tinggi kategori Manajemen Pengelolaan Terbaik secara Nasional pada ajang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Award 2022.Direktur Kemahasiswaan ITS Imam Abadi menyebut PKM merupakan ajang kemahasiswaan populer karena diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. ITS menggunakan parameter keberhasilan PKM di tahun sebelumnya untuk menjadi perguruan tinggi terbaik.Seperti, berfokus pada indikator pelaksanaan PKM terbaik, perguruan tinggi terbaik dalam pengelolaan, salah satu dosen mendapatkan penghargaan sebagai Dosen Pendamping Terbaik dengan lima proposal didanai, dan mahasiswa dengan presentasi laporan terbaik.ITS sudah memilik rekam jejak bagus dalam PKM tahun sebelumnya. Tahun ini, ITS mendapat kuota 400 proposal untuk delapan bidang, 50 untuk artikel ilmiah, dan 50 untuk Gagasan Futuristik Konstruktif (GFK).“Dapat meraih perguruan tinggi terbaik merupakan hal yang bergengsi karena di sini kita bersaing dengan perguruan tinggi favorit lainnya,” tutur Imam.Selain itu, ITS kembali menempati peringkat ketiga proposal terbanyak yang berhasil lolos didanai dengan jumlah 59 proposal. ITS bisa mengisi semua kuota pada bidang yang disediakan PKM. Tak hanya itu, ITS juga patuh terhadap pelaporan kemajuan PKM.“Hal ini yang menjadikan ITS terpilih sebagai pelaksanaan PKM terbaik,” ucap dia bangga.Imam menyebut Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) ITS juga mengeluarkan upaya tak main-main dalam mendukung mahasiswanya. Ditmawa melakukan pembinaan sistematis mulai dari sosialisasi PKM, workshop, dan klinik penulisan proposal.Workshop memberikan pencerahan mahasiswa akan pentingnya PKM untuk melatih kemampuan ilmiah dan berpikir cerdas. Pembimbingan klinik penulisan proposal PKM juga sebagai wadah untuk menampung dan memotivasi mahasiswa guna mengunggah proposal PKM.Dosen Teknik Fisika ITS ini juga menyampaikan alur mengikuti ajang PKM mulai dari tahap internal ITS. Sebelum berkecimpung pada PKM nasional, ITS mengadakan liga PKM skala institut untuk menggalang proposal mahasiswa.“Di sini kami menggalang 1.400 proposal mahasiswa ITS, lalu dilakukan proses penilaian serta bimbingan hingga ditemukan pemenang untuk proposal terbaik,” ujar dia.Sementara itu, ajang PKM yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ini sudah digelar offline. Pasalnya, PKM yang sempat dilangsungkan online akibat pandemi ini membuat tim mahasiswa terkendala dalam pelaksanaannya.“Pelaksanaan secara offline tentunya memudahkan mahasiswa dalam melakukan wawancara, merealisasikan ide, dan melakukan uji coba,” tutur Imam.Dari capaian ITS tersebut, Imam mengajak mahasiswa terus melanjutkan prestasi ITS dalam PKM. Capaian prestasi PKM ITS Tahun 2022 ini juga tak luput atas kontribusi seluruh komponen ITS.“Saya mengucapkan terima kasih kepada komandan Satgas PKM, dosen pembimbing dan pendamping, Tim Koordinator Kemahasiswaan (TKK), dan seluruh unit di ITS baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung,” ujar Imam.Imam menyebut PKM mendukung mahasiswa melatih untuk menuangkan ide melalui tulisan dan merealisasikan dengan karya inovasi. Sebuah kesempatan bagi mahasiswa mengikuti kompetisi populer dan berkolaborasi dengan tim.“Semoga ITS tetap menjadi yang terbaik di kancah PKM dan Pimnas (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional) dengan semakin banyaknya proposal yang didanai, lolos Pimnas, dan mendapatkan medali emas,” tutur dia.