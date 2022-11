Mau Kuliah di Luar Negeri Tanpa Surat Rekomendasi? Ini 4 Beasiswa yang Bisa Dicoba

1. Graduate Research Scholarship – University of Melbourne

2. Manaaki New Zealand Scholarship

3. Russian Government Scholarship

Mencari informasi mengenai syarat pendaftaran yang terdapat pada laman studyrussia.ru Mengontak kedutaan besar Rusia di Jakarta, kantor perwakilan Rossotrudnichestvo untuk mencari tahu beasiswa yang tersedia dan program studi yang ditawarkan Membuat akun pada laman pendaftaran beasiswa, mengisi formulir elektronik, dan mengunggah dokumen-dokumen yang diminta. Kalian dapat memilih hingga 6 universitas pada pendaftaran kalian Tunggu surat undangan yang dikirimkan melalui surel untuk mengikuti proses seleksi wawancara dan ujian tertulis Tunggu pengumuman hasil seleksi wawancara dan ujian tertulis. Jika kalian diterima, kalian harus belajar bahasa Rusia dan mata kuliah dasar seperti matematika, fisika, kimia, biologi dan lainnya selama 1 tahun Jika kalian lolos seleksi wawancara, sediakan dokumen tambahan seperti surat dokter dan salinan dokumen yang telah diterjemahkan ke bahasa Rusia dan dilegalisir. Setelah itu, kirim dokumen-dokumen tersebut ke kedutaan Rusia Tunggu surat atau pemberitahuan dari universitas di Rusia tentang langkah-langkah yang harus kalian siapkan selanjutnya. Contohnya seperti mempersiapkan visa dan keberangkatan

Jakarta: Surat rekomendasi atau recommendation letter adalah surat yang diberikan oleh seseorang yang mengenal kamu dengan baik. Surat ini bertujuan untuk menjelaskan kemampuan kalian secara akademik maupun non akademik.Surat rekomendasi biasanya diberikan oleh dosen maupun atasan di tempat bekerja. Namun, mungkin karena suatu hal kalian tidak bisa mendapat surat rekomendasi. Jangan khawatir, karena ada beasiswa tanpa surat rekomendasi yang bisa kalian coba. Apa saja? Berikut empat beasiswa tanpa surat rekomendasi dikutip dari laman Schoters:Kalian akan otomatis dipertimbangkan untuk mendapat beasiswa ini bila telah dinyatakan diterima di program apa pun di program pascasarjana (S2 dan S3) jalur riset di Univesity of Melbourne.Beberapa program yang tersedia adalah:Beasiswa ini mencakup biaya kuliah (tuition fee) hingga AUD110.000 per tahun. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan biaya hidup, asuransi kesehatan, biaya kepindahan sebesar AUD3.000, dan biaya penelitian.Masa pendaftaran untuk program ini dibuka sepanjang tahun dengan tenggat waktu pada 31 Oktober.Beasiswa ini diberikan oleh pemerintah Selandia Baru untuk berkuliah di program-program khusus, seperti climate change and resilience, disaster risk management, food security and agriculture, renewable energy, dan good governance.Jika kalian berminat mendaftar pada beasiswa ini, kalian harus membuat akun pada website beasiswa Selandia Baru, mengisi data yang diminta, dan mengunggah semua dokumen yang diminta. Periode pendaftaran dibuka pada 1 Februari dan ditutup pada 28 Februari.Cakupan beasiswa ini ialah biaya kuliah, biaya hidup sebesar NZD531 per minggu, biaya kepindahan sebesar NZD3.000, asuransi kesehatan, biaya transportasi pergi pulang dari Indonesia ke Selandia Baru, asuransi bepergian, biaya mudik sebanyak 1 atau 2 kali selama masa studi, hibah kelulusan sebesar NZD1.000, dan biaya penelitian.Untuk mendaftar beasiswa ini, ada tujuh langkah utama yang diperlukan:Cakupan beasiswa ini adalah biaya kuliah dan biaya akomodasi.Program yang diberikan oleh gabungan beberapa organisasi pemerintah dan non pemerintah ini diberikan kepada calon mahasiswa jenjang S2 pada beberapa progam studi selama 9 bulan, seperti:Kalian diberikan kebebasan untuk memilih universitas yang diinginkan. Untuk mendaftar beasiswa ini, kalian harus membuat akun di laman pendaftaran beasiswa Invest Your Talent pada 14 Januari hingga 15 Februari.Cakupan beasiswa ini adalah biaya kuliah, asuransi kesehatan, dan biaya hidup sebesar EUR900 per bulan.Itulah empat beasisw yang tidak memerlukan surat rekomendasi. Apakah Sobat Medcom tertarik?