Pakar Matematika Dunia Akan Diskusikan Penelitian dan Kemajuan Baru di SEAMS UGM 2023

(REN)

Jakarta: Pakar matematika dari seluruh dunia akan bertemu di The 9th Southeast Asian Mathematical Society (SEAMS) UGM 2023 International Conference on Mathematics and Its Applications yang diselenggarakan Departemen Matematika FMIPA Universitas Gadjah Mada ( UGM ). Pertemuan bakal mendiskusikan temuan-temuan penelitian dan kemajuan baru dalam bidang matematika.Ketua Departemen Matematika FMIPA UGM, Nanang Susyanto, mengungkapkan acara ini akan berlangsung pada 25-28 Juli 2023. Topik yang dibahas mencakup bidang Matematika Murni dan Terapan, Statistika, Ilmu Aktuaria, Pendidikan Matematika, dan Ilmu Komputer.“Konferensi ini juga bertujuan memperdalam konsep matematika dan memperluas penerapannya melalui kerja sama dengan industri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara peneliti dan industri secara global,” papar Nanang dikutip dari laman ugm.ac.id, Jumat, 5 Mei 2023.SEAMS ke-9 juga akan dihadiri Chair of Board of Trustees UGM, Pratikno, dan Vice President of Data Science di GOJEK, Aditya Karnik, sebagai keynote speaker. Konferensi ini juga akan dihadiri beberapa pembicara tamu dari berbagai universitas.Seperti University of Connecticut, Poznan University of Technology, University of Oulu, National Central University, University of Vienna, University of New South Wales, Chiang Mai University, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Statistika STIS, dan Universitas Lampung.Selain konferensi, kegiatan turut digelar Summer School Number Theory Cryptography, Algebra Mini Symposium, Third Southeast Asian Women Mathematicians Meeting 2023, International Actuarial Research Conference, dan Workshop on Earthquake Catastrophe Risk Modeling.