Rektor ITS Terima Penghargaan Honouring OzAlum Rectors dari Kedubes Australia

Jakarta: Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng IPU AEng menerima penghargaan Honouring OzAlum Rectors dari Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Indonesia. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Australia kepada Rektor ITS sebagai salah satu alumnus sekolah Australia yang memiliki kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia.Penghargaan tersebut diberikan pada gelaran Gala Dinner 70 Years of Australian Scholarships. Penghargaan yang diberikan kepada orang nomor satu di ITS tersebut merupakan wujud apresiasi kedutaan besar Australia di Indonesia atas capaian salah satu alumninya.Ashari, sapaan akrabnya, dinilai telah berhasil menjadi nakhoda Kampus Pahlawan ini yang telah menorehkan banyak prestasi di kancah internasional dan juga telah berhasil menjalin hubungan baik dalam mempererat hubungan kerja sama antara Indonesia - Australia.Menanggapi pernyataan tersebut, rektor yang menempuh studi magister hingga doktoralnya di Curtin University, Australia tersebut mengaku sangat bangga. Menurutnya, pencapaian ini bukanlah semata-mata hasil dari kinerja dirinya sendiri.Namun, merupakan hasil kerja keras dan kontribusi seluruh sivitas akademika ITS. “Saya mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Direktorat Kemitraan Global (DKG) ITS yang telah membantu mewujudkan program-program kerja sama dengan Australia,” ucapnya.Lebih lanjut, Ashari menerangkan, ini bukan kali pertama ia menerima penghargaan dari pihak Kedubes Australia. Di tahun-tahun sebelumnya, guru besar Teknik Elektro itu juga pernah menerima penghargaan Alumni Innovation Award, di mana produk-produk hasil inovasi ITS turut menjadi parameter penilaiannya.Ashari menegaskan, capaian ini menjadi bukti apresiasi dan pengakuan masyarakat atas kapasitas ITS. Pun, ia berharap agar penghargaan-penghargaan berskala internasional seperti ini dapat semakin banyak diterima oleh sivitas akademika ITS “Jangan pernah lelah untuk terus berkontribusi dan terus harumkan nama ITS di kancah dunia,” pesannya menyemangati.Tak hanya penghargaan untuk Rektor ITS, pada acara peringatan 70 Years of Australian Scholarships tersebut juga memberikan beberapa penghargaan kepada alumni lainnya yang berkontribusi besar bagi Indonesia. Salah satunya adalah penghargaan kepada mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI almarhum Ir Hermanto Dardak MSc PhD yang juga merupakan ayah dari Wakil Gubernur Jawa Timur Dr Emil Elestianto Dardak BBus MSc.