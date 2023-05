Ditolak ITB dan UGM, Annas Justru Lolos 4 Kampus Top Luar Negeri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Jembrana, Bali, Mochammad Annas Firmansyah, menorehkan prestasi membanggakan. Siswa kelas XII IPA ini diterima di empat perguruan tinggi top luar negeri sekaligus.Keempat perguruan tinggi tersebut, ialah University of Toronto, University of British Columbia, Monash University, dan University of Western Australia.Sebelumnya, Annas ditolak Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) lewat Jalur Prestasi Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB).Beruntung, Annas lolos melalui program Beasiswa Indonesia Maju (BIM) yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).Annas mengikuti seleksi sejak Maret 2022. Setelah lolos seleksi administrasi dan prestasi, Annas melaju ke seleksi wawancara dan substansi. Pada tahap ini, Annas menilai esai mengenai teknologi pemerataan distribusi air menggunakan Kartu Keluarga (KK)."Indonesia ada di garis katulistiwa, sering kekeringan dan banjir. Saya ingin membuat alat yang membantu setiap orang mendapatkan pemerataan jatah air dengan menggunakan KK," jelas Annas dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 Mei 2023.Selain esai yang menarik, prestasi di sekolah menjadi salah satu alasan Annas lolos seleksi BIM. Dia pernah menjuarai Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bidang Biologi Tahun 2022, Kompetisi Sains Madrasah Bidang Biologi Tahun 2022, Water Is Life Conference 2022, dan Gold Medal Youth International Science Fair 2022.Annas sempat bingung memilih satu dari empat kampus luar negeri itu. Meski, seluruh kampus memiliki jurusan terkait biologi. Namun, hanya University of British Columbia yang memiliki jurusan Forest Bioeconomy Sciences and Technology."Sebenarnya semuanya relate. Setelah mengobrol dengan orang tua, Indonesia kan mengejar generasi emas 2045, jadi harus yang aplikatif. Ini juga berpengaruh pada SDGs. Jadi yaudah pemanfaatan hutan, jadi lebih relate dengan kebutuhan masa depan," tutur penyuka anime ini.Annas menyebut kunci keberhasilannya tak lepas dari peran orang tua dan sekolah yang mendukungnya melalui seluruh proses seleksi Beasiswa Indonesia Maju. Pasalnya, dia mesti mengorbankan jam sekolah untuk mengikuti seleksi dan program persiapan."Kalau ada webinar atau tugas yang sangat urgen, ngomong ke guru. Didukung penuh sama Waka Kurikulum. Juga, selama pembinaan Bahasa Inggris, kan acaranya sore, jadi harus stay di laboratorium kursus sampai jam 8 malam," ungkap dia.Annas membagikan tips lolos beasiswa kepada siswa lain. Pertama, mengikuti informasi terbaru beasiswa di media sosial."Karena informasi beasiswa enggak seviral video-video TikTok atau Instagram. Pasti bakal banyak yang miss. Mereka kayak cuma buka pendaftaran sebulan," beber dia.Kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik di sekolah. Termasuk, sering mengikuti kompetisi. Sebab, nilai rapor dan portofolio sangat penting ketika mengajukan beasiswa."Kemudian, bahasa Inggris itu penting. Karena penyedia beasiswa itu sedikit banget yang mau kasih kursus Bahasa Inggris. Ya, minimal bisa ngomong dan menulis Bahasa Inggris," papar Annas.Kepala MAN 1 Jembrana, Agus Subagya, mengaku senang dan bangga dengan prestasi Annas. Dia berharap capaian ini dapat diikuti generasi penerusnya."Hal ini tak lepas berkat kerja keras dan doa dari berbagai pihak. Semoga hal ini dapat menginspirasi adik-adik tingkatnya untuk dapat berprestasi lebih baik di kemudian hari," tutur Agus.