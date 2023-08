Pertama Kalinya, FKG UI Luluskan Mahasiswa Kelas Internasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Indonesia (UI) untuk pertama kalinya meluluskan mahasiswa program kelas internasional. Mereka merupakan mahasiswa kelas internasional angkatan pertama.Terdapat tujuh mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran gigi dari UI dan University of Melbourne, Australia. Para lulusan ini resmi menyandang dua gelar sekaligus (Double Degree), yaitu Sarjana Kedokteran Gigi (S.K.G) dan Bachelor of Medical Science (BMedSci).Dekan FKG UI, Nia Ayu Ismaniati bersama dengan Director of International, University of Melbourne, Associate Professor Roy Judge menyerahkan sertifikat kelulusan dan pin alumni dari University of Melbourne kepada para lulusan. Dari laporan akademik yang disampaikan oleh Wakil Dekan FKG UI Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan, Ria Puspitawati menyebutkan, dari ketujuh mahasiswa tersebut, enam di antaranya meraih predikat Cum laude dan satu lulusan dengan predikat sangat memuaskan.Tiga mahasiswa dengan IPK tertinggi diraih oleh Trisha Sarah Siagian (3,84), Syahrani Faza Putri Mahendra (3,78), dan Grace Chriselly (3,77). “Kelulusan tujuh mahasiswa ini merupakan kebanggaan bagi kami dari University of Melbourne, karena telah berhasil mengantarkan peserta didik kebanggaan FKG UI untuk menyelesaikan pendidikan dengan gelar BMedSci," terang Judge.Jugde mengatakan, besar harapannya ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama proses belajar dapat menjadi bekal untuk menjadi insan kesehatan yang profesional bagi masyarakat, bangsa, dan negara. "Pesan kami, jangan pernah berhenti untuk belajar agar kemampuan diri terus diasah. Apresiasi juga kami sampaikan kepada FKG UI atas kerja sama yang telah terbangun dengan baik selama ini, semoga dapat terus ditingkatkan,” ujar Judge.Angkatan pertama kelas internasional ini dimulai pada 2019 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 16 orang. Mereka menyelesaikan 128 SKS selama enam semester di FKG UI dan dilanjutkan dengan pendidikan di luar negeri selama dua semester.Dari 16 mahasiswa tersebut, sebanyak tujuh orang ke University of Melbourne, Australia, tujuh orang ke Newcastle University, UK, dan dua orang lagi akan berangkat tahun ini, masing-masing ke The University of Leeds dan Newcastle University.“Hari yang bersejarah bagi FKG UI karena untuk pertama kalinya melepas kelulusan mahasiswa program kelas internasional angkatan pertama. Setelah ini, saudara akan memasuki program profesi selama empat semester, persiapkan diri dan mental dengan maksimal serta tingkatkan skill dan kompetensi untuk menjadi dokter gigi yang profesional,” ujar Nia.