Mengenal Isyana Sarasvati: Pendidikan hingga Karier

Biografi Isyana Sarasvati





Pendidikan Isyana Sarasvati

Faculty of Arts and Design, yang terdiri dari School of Fine Art, School of 3D Design, School of Design and Media dan School of Fashion Studies Faculty of Performing Arts, yang terdiri dari School of Dance, School of Music dan School of Theatre Faculty of Interdiciplinary Practices, yang terdiri dari School of Arts Management dan School of Interdiciplinary Arts

Bachelor of Music Graduate Diploma in Vocal Performance Master of Performance Master of Composition Master of Music in Performance Master of Music in Composition Master of Science in Performance Science Master of Education Artist Diploma in Performance Artist Diploma in Opera Artist Diploma in Composition

Jakarta: Siapa yang tidak mengenal Isyana Sarasvati ? Penyanyi solo wanita Indonesia ini dikenal karena kemampuannya dalam bernyanyi.Dia mulai naik daun sejak merilis album pada 2015. Gadis multitalented ini juga terkenal karena keahliannya menulis lagu sekaligus kepribadiannya yang humoris dan acap kali mengundang tawa.Tahu enggak sih, Isyana Sarasvati pernah menempuh pendidikan tinggi di luar negeri lho. Yuk simak biografi Isyana Sarasvati dikutip dari laman schoters.com:Isyana lahir pada 2 Mei 1993. Dia sudah menunjukkan bakat bermusiknya sejak kecil dengan menjadi solois dan resitalis di berbagai kompetisi dan pertunjukan musik klasik.Di usia 15 tahun, komposisi lagunya yang berjudul “Wings of Your Shadow” berhasil menjadi salah satu komposisi terbaik pada International Junior Original Concert (IJOC). Isyana remaja kemudian tampil pada konser IJOC pada 2008 di Bunkamura Hall, Tokyo, Jepang.Karier Isyana di dunia musik Indonesia semakin melesat pada 2014, setelah bergabung dengan Sony Music Indonesia dan merilis dua single sukses di pasaran. Sejak saat itu, Isyana terus menulis dan merilis album yang menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta musik dan kritikus, termasuk di antaranya Explore! (2015), Paradox (2017), dan Lexicon (2019).Saat ini, Isyana terus mengembangkan sayapnya di industri musik Indonesia dengan mendirikan label rekaman pribadi yang diberi nama Redrose Records pada 2020.Isyana tercatat pernah menempuh pendidikan tinggi di dua institut seni di luar negeri, yaitu Nanyang Academy of Fine Arts di Singapura dan Royal College of Music di London.Di usia 16 tahun, Isyana Sarasvati berhasil mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Singapura untuk melanjutkan studi di bidang Music Performance di Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA) yang berlokasi di Singapura. NAFA, yang sudah berdiri sejak 1938, merupakan salah satu institusi pendidikan pertama di Singapura yang menawarkan pendidikan di bidang seni.Saat ini, NAFA resmi menjadi bagian dari University of Arts Singapore yang akan mulai menerima mahasiswa baru pada 2024.NAFA menawarkan beragam program studi terkait bidang seni di beberapa jenjang pendidikan, termasuk Diploma, Sarjana dan Master. Program studi yang dibuka di NAFA tersebar dalam tiga fakultas yang berbeda, yakni:Pendidikan Diploma yang ditawarkan oleh NAFA bekerja sama dengan institusi perguruan tinggi ternama di bidang seni lainnya, termasuk University of Arts, London dan Royal College of Music, London.Setelah menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar diploma di NAFA, Isyana kemudian melanjutkan studi jenjang S1 di Royal College of Music (RCM), sebuah konservatori seni musik di South Kensington, London. Konservatori yang sudah berdiri sejak 1882 ini merupakan insitusi pendidikan yang menawarkan pendidikan untuk seluruh aspek yang berhubungan dengan seni musik, termasuk seni pertunjukan, composition, conducting, sampai teori dan sejarah musik.Berdasarkan laporan yang dirilis oleh QS pada 2023, RCM berhasil menduduki peringkat pertama di dunia untuk bidang performing arts – peringkat yang sudah didapatkan Royal College of Music London selama dua tahun berturut-turut.Selain menjadi universitas dengan program studi performing arts terbaik di dunia, RCM juga merupakan sekolah performing arts terbaik di Inggris dan Eropa. Tidak hanya itu, RCM juga sudah melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh terkenal di industri musik internasional, termasuk penyanyi Dame Joan Sutherland dan Sir Thomas Allen, instrumentalis Sir James Galway dan Natalie Clein, sampai konduktor musik ternama, Leopold Stokowski dan Sir Roger Norrington.Beberapa program studi yang bisa diikuti di Royal College of Music, London saat ini adalah:Itulah biografi singkat soal Isyana Sarasvati. Kalian tertarik kuliah di universitas yang sama dengannya?