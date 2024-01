Keren! Mahasiswa MOSMA dari UIN Jakarta Raih Dean’s List dari York College of Pennsylvania

Advertisement

Jakarta: Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah , Jakarta, Jasmine Laksmi Dewi, meraih Dean's List dari York College of Pennsylvania. Jasmine kini tengah mengikuti program pertukaran pelajar Kementerian Agama, MORA Overseas Student Mobility Awards ( MOSMA ) angkatan 2023.“Pada 18 Desember lalu, saya menerima surat dari pihak kampus. Alhamdulillah, saya didaulat sebagai penerima Dean's List dari York College of Pennsylvania,” ujar Jasmine dikutip dari laman kemenag.go.id, Selasa, 2 Januari 2023.Dean’s List adalah penghargaan yang diberikan oleh Dekan Fakultas di York College of Pennsylvania kepada mahasiswa berdasarkan kualitas kinerja akademik mereka. Mahasiswa yang mendapat penghargaan ini adalah mereka yang memperoleh nilai rata-rata semester 3,5 atau lebih. Mereka juga harus menyelesaikan studi minimal 12 SKS.Prestasi Jasmine diapresiasi pihak Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Melalui akun Instagram @f.psiuinjk, pihak fakultas mengucapkan selamat atas penghargaan yang telah diraih.“Selamat dan sukses kepada Jasmine Laksmi Dewi atas prestasinya yang luar biasa sebagai penerima Dean's List dari York College of Pennsylvania. Ini adalah pencapaian yang membanggakan. Semoga Jasmine terus bersemangat dalam belajar dan berprestasi serta terus menginspirasi orang lain,” tulis caption IG Fakultas Psikologi UIN Jakarta.Pihak fakultas berharap Jasmine terus mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan. "Teruslah belajar dengan tekun dan mempertahankan semangat juang Anda. Sukses selalu!”