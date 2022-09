Intip 10 Kampus Terbaik di Dunia dengan Alumni yang Paling Cepat Dapat Kerja

1. Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat (Skor 100

2. Stanford University, Amerika Serikat (Skor 99.3)

3. University of California, Amerika Serikat (Skor 99.1)

4. The University of Sydney, Australia (Skor 98.1)

5. Harvard University, Amerika Serikat (Skor 97.7)

6. Tsinghua University, Cina (Skor 96.9)

7. University of Oxford, Inggris (Skor 96.7)

8. The University of Melbourne, Australia (Skor 94.5)

9. Cornell University, Amerika Serikat (Skor 94.4)

10. The University of Hongkong, Hong Kong (Skor 94.2)

Employer Reputation (30 perseen) Partnerships with Employers (25 perse) Alumni Outcomes (25 persen) Graduate Employment Rate (10 persen) Employer-Student Connections (10 persen)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Peringkat perguruan tinggi menjadi salah satu pertimbangan calon mahasiswa memilih universitas saat mendaftar kuliah. Tidak hanya peringkat kampus, tingkat penyerapan lulusan ke dunia kerja yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dari perguruan tinggi , juga ikut menjadi pertimbangan.Menurut QS Graduate Employability Rankings 2022, berikut 10 perguruan tinggi dengan lulusan yang paling cepat dapat kerja adalah:Menduduki posisi pertama di dunia, Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang berlokasi di Cambridge, Amerika Serikat mendapatkan skor 100 menurut penilaian QS Graduate Employability Rankings.Universitas yang terletak di Stanford, Amerika Serikat ini menduduki posisi nomor dua dengan skor 99.3 QS Graduate Employability Rankings.Berlokasi di Los Angeles, California, University of California (UCLA) menempati posisi ketiga dari daftar QS Graduate Employability Rankings dengan skor 99.1.Keluar dari Benua Amerika, The University of Sydney menempati urutan keempat sebagai universitas dengan lulusan yang cepat dapat kerja. Universitas yang terletak di Sydney, Australia ini mencetak skor 98.1 dalam penilaian QS Graduate Employability Rankings.Harvard University adalah idaman bagi sebagian besar pelajar di dunia. Tidak hanya reputasinya, Harvard memiliki kualitas pendidikan terbaik dan juga lulusan yang cepat mendapatkan kerja. Harvard University menduduki peringkat kelima dengan skor 97.7.Beralih ke daratan Asia, Tsinghua University yang terletak di Beijing ibu kota Cina, menduduki posisi keenam dalam ranking QS Graduate Employability Rankings dengan skor 96.6.Memiliki reputasi sebagai universitas terbaik di Inggris, ternyata lulusan University of Oxford juga termasuk yang cepat dapat kerja, lho. Menurut QS Graduate Employability Rankings, University of Oxford berhasil menduduki posisi ketujuh dengan skor 96.7.The University of Melbourne didirikan pada tahun 1853 di Parkville, Australia, dengan hanya berisikan 4 profesor dan 16 mahasiswa. Pada tahun 2022, The University of Melbourne berhasil menduduki posisi kedelapan dengan skor 94.5 QS Graduate Employability Rankings.Cornell University adalah salah satu universitas swasta terbaik di Ithaca, Amerika Serikat. Universitas ini berada di peringkat 20 dalam QS World University Rankings 2023 dan menduduki peringkat 9 dalam QS Graduate Employability Rankings 2022.The University of Hong Kong adalah salah satu universitas negeri terbaik di Hong Kong. Universitas ini berada di peringkat 21 dalam QS World University Rankings 2023, peringkat 3 Asian University Rankings, dan peringkat 10 QS Graduate Employability Rankings 2022.QS Graduate Employability Rankings adalah daftar independen perguruan tinggi top dunia untuk siswa/mahasiswa yang berfokus pada karir. Berikut adalah lima indikator yang digunakan dalam sistem penilaian QS Graduate Employability Rankings:Itulah 10 perguruan tinggi terbaik di dunia yang alumninya mudah mendapatkan pekerjaan versi Kobi Education. Apakah kampus impian Sobat Medcom termasuk? Atau Sobat Medcom adalah salah satu alumni dari kampus-kampus tersebut? Bagaimana tanggapannya? (