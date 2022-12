UI Greenmetrics 2022, ITS Masuk Top 5 Kampus Terbaik di Indonesia dan ke-41 Dunia

Enam kriteria yang dimaksud sebagai berikut:

Pengaturan dan Infrastruktur dengan persentase poin 15 persen Energi dan Perubahan Iklim dengan persentase poin 21 persen Limbah dengan persentase poin 18 persen Air dengan persentase poin 10 persen Transportasi dengan persentase poin 18 persen Pendidikan dan Penelitian dengan persentase poin 18 persen.





Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) meraih peringkat lima besar Perguruan Tinggi Berkelanjutan Terbaik versi UI Greenmetric World University Rankings 2022. Pemeringkatan ini diumumkan di Universitas Indonesia (UI), Senin, 12 Desember 2022.ITS berhasil meraih posisi lima besar dari 126 perguruan tinggi di Indonesia. Secara bersamaan, ITS juga menempati peringkat 41 di tingkat internasional yang melibatkan 1.050 perguruan tinggi dari 85 negara di seluruh dunia. UI Greenmetric sendiri merupakan pemeringkatan perguruan tinggi kelas dunia yang diinisiasi UI yang menitikberatkan penilaian pada komitmen pengelolaan lingkungan kampus. Pada tahun 2022 ini, terdapat 36 indikator penilaian UI Greenmetric yang dibagi ke dalam enam kriteria dengan bobot yang berbeda untuk masing-masing kriteria.Dari enam kriteria ini, ITS berhasil meraih total poin 8.650 dengan poin tertinggi terletak pada kriteria Pendidikan dan Penelitian.Ketua Unit Pengembangan Smart Eco Campus ITS Susi Agustina Wilujeng menyebutkan, pencapaian ini semua merupakan pekerjaan ITS selama satu tahun ke belakang. Semua pihak mengambil peran untuk memenuhi tugas setiap kriteria sesuai dengan posisinya masing-masing.“Oleh karena itu, pencapaian ini bukan hanya diraih oleh Unit Pengembangan Smart Eco Campus ITS, melainkan juga semua pihak di ITS,” ungkapnya.Susi berharap, melalui prestasi ini seluruh warga kampus ITS semakin semangat dalam menjalani kesehariannya dengan semangat sustainability. Sebab, menurutnya, jika berbicara mengenai sustainability maka itu akan kembali kepada manusia sendiri.“Semua dapat dimulai dari sikap kita, seperti mengurangi sampah, hemat energi, mengurangi emisi karbon, dan hemat air,” pungkas dosen Departemen Teknik Lingkungan tersebut.