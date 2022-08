ITB’s Graduate School Conference, Ajang Peneliti Mempublikasi Hasil Penelitian

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Most Likes Poster: Akmalia (FSRD) Best Poster: Ida Ayu Ketut Andriyogi Pradnyaswari (FSRD) Best Video Presentation: Akmal Reza Ahkam (FTMD) Best Video Presentation: Ozi Jumadila (FMIPA) Best Presenter: Jessica Lovia Budianto (FSRD); A Putra Perdana (SAPPK); Shiella Angelina (SBM); dan Sabita Amani (SAPPK).

(REN)

Jakarta: Sekolah Pascasarjana (SPs) Institut Teknologi Bandung ( ITB ) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITB menggelar ITB’s Graduate School Conference atau yang dikenal dengan i-GSC 2022. Acara untuk memfasilitasi mahasiswa pascasarjana ITB mempresentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian nya.i-GSC juga terbuka untuk peserta umum, baik dari dalam maupun luar negeri. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Jaka Sembiring, memberikan pemaparan bertema “Strengthening Multidisciplinary Research to Enhance Its Impacts on Society”.Konferensi internasional ini berhasil menjaring 60 peserta lokal dan internasional. Terdapat 32 presentasi lisan dan sisanya merupakan poster presentation dan atau video presentation.Sejumlah pihak juga memberikan pemaparan, seperti Associate Professor of Center of Southeast Asian Studies dari Kyoto University, Osamu Kozan; Associate Professor of Graduate School of Engineering dari Osaka University, Sastia Putri; dan perwakilan Fakultas SAPPK ITB, Delik Hudalah.Dekan Sekolah Pascasarjana, Suprijadi, didampingi Sekretaris Bidang Penelitian LPPM, Rino Rakhmata Mukti, juga mengumumkan peserta yang berhasil memenangkan penghargaan dari tiga kategori, yaitu:i-GSC akan dilaksanakan dua kali setiap tahun. Artikel penelitian yang dipresentasikan akan melalui proses seleksi ketat sebelum diterbitkan dan disertakan pada prosiding. Jangan lewatkan i-GSC selanjutnya yang akan diselenggarakan pada Desember 2022.