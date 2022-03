ITS Siapkan 1.644 Kursi Mahasiswa Baru Jalur SBMPTN 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) melalui jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( UTBK-SBMPTN ) dibuka hari ini. ITS menyiapkan 1.644 kursi untuk mahasiswa baru.“Persiapan ITS menjelang UTBK-SBMPTN 2022 jauh lebih matang apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Direktur Pendidikan ITS Siti Machmudah dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Maret 2022.Dosen Departemen Teknik Kimia ini menyampaikan ITS telah melakukan serangkaian persiapan. Seperti melengkapi sarana dan prasarana terkait teknis pelaksanaan UTBK, pembekalan penanggung jawab lokasi, persiapan pengawas, serta memperketat protokol kesehatan.“Persiapan UTBK tahun ini, ITS lebih siap dibandingkan tahun lalu karena lokasi tes hanya berada di lingkungan ITS,” tutur Machmudah.Machmudah menyebut pihaknya juga telah merampungkan pendataan laboratorium komputer di lingkungan ITS sebagai lokasi tes. Sebanyak 655 unit komputer akan digunakan untuk UTBK.ITS juga telah melakukan berbagai upaya sebelum perhelatan UTBK-SBMPTN untuk menarik minat calon mahasiswa baru. ITS melakukan promosi melalui media sosial serta mengadakan webinar untuk memperkenalkan perguruan tinggi negeri tersebut."Selain itu kami juga mengikuti pameran-pameran pendidikan untuk menjaring calon mahasiswa baru,” ungkap Machmudah.ITS menargetkan 15.000 pendaftar dengan jumlah mahasiswa yang diterima 1.644 orang. Machmudah menyebut jumlah mahasiswa yang bakal diterima berkurang dibandingkan tahun lalu sebab penerimaan mahasiswa baru program studi sarjana terapan tidak lagi dikelola LTMPT.Machmudah mengatakan ada kenaikan kuota sebesar 120 orang untuk program studi sarjana. Dia menyebut berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Departemen Teknik Informatika paling banyak peminat.“Namun, karena pendaftaran baru saja dibuka, kami belum tahu keketatan antardepartemen yang dimiliki tahun ini,” tutur dia.Machmudah berharap seluruh calon pendaftar SBMPTN mengikuti UTBK dengan baik dan lancar. Serta dapat diterima pada program studi yang diinginkan.“Giatlah belajar dan persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tes, serta pilih program studi sesuai minat dan keinginan saudara,” kata Machmudah.Baca: Informasi Paket Lengkap: Syarat, Tahapan, Materi Tes, Hingga Biaya UTBK-SBMPTN 2022