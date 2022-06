ITS Masuk 6 Besar Kampus Terbaik di Indonesia dalam QS World University Rankings 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berhasil masuk dalam enam perguruan tinggi terbaik di Indoensia pada pemeringkatan dunia QS World University Rankings (QS WUR) 2023. Pemeringkatan ini dirilis Rabu, 6 Juni 2022.Manajer Senior Urusan World Class University (WCU) ITS, Rulli Pratiwi Setiawan menjelaskan bahwa terdapat 16 perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam pemeringkatan QS WUR 2023 ini. Sedangkan di tingkat internasional, ITS mampu meningkatkan peringkatnya dari 751-800 di tahun lalu ke 701-750.Dengan total 1.422 universitas yang terdaftar, ITS juga masuk dalam top 50 persen perguruan tinggi kelas dunia. Terdapat enam indikator yang digunakan dalam QS WUR , yaitu Academic Reputation sebesar 40 persen, Employer Reputation sebesar 10 persen, Faculty Student sebesar 20 persen, dan Citations per Faculty sebesar 20 persen.Adapun indikator International Faculty sebesar 5 persen dan International Students sebesar 5 persen. “ITS sejak tahun 2019 secara konsisten meningkat di indikator Academic Reputation dan Employer Reputation,” sambungnya.Rulli melanjutkan, ITS memperoleh skor total sebesar 18.0 dengan rincian 13.0 dalam Academic Reputation, 30.3 untuk Employer Reputation, 30.7 untuk Faculty Student, 1.8 untuk Citations per Faculty, 60.0 untuk International Faculty, dan 2.9 untuk International Students.Dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITS ini menekankan bahwa pemeringkatan ini menggunakan basis data tahun 2020 sebagai input-nya. Data yang tercantum adalah jumlah dosen, jumlah mahasiswa, serta jumlah kutipan atau sitasi di jurnal terindeks Scopus dalam kurun waktu enam tahun.“Untuk indikator Academic Reputation dan Employer Reputation dihitung untuk kurun waktu lima tahun,” imbuhnya.Baca juga: Unair Melesat, Tembus Top 369 Dunia di QS World University Rankings 2023