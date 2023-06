20 Kampus Luar yang Sediakan Online Course Gratis

20 kampus yang menyediakan online course gratis

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. Yale University

3. HarvardX

4. University of California San Diego

5. Ecole Polytechnique

6. University of Pennsylvania

7. University of Toronto, Canada

8. Princeton University

9. Harvard University

10. University of Michigan

11. University of Washington

12. The University of Edinburgh

13. University of Oxford, Durham University, University of Leicester

14. University of Reading

15. Henley Business School, University of Reading

16. Lancaster University

17. Hong Kong University of Science and Technology

18. Michigan State University

19. Lancaster University

20. University College London (UCL)





Jakarta: Sobat Medcom punya keinginan merasakan belajar di luar negeri tapi terhalang dengan biaya? Ada kabar baiknya nih, sejumlah universitas bergengsi menyediakan course online atau kelas online secara gratis lho.Melalui program ini, pelajar internasional berkesempatan mencoba rasanya mengenyam pendidikan di kampus ternama. Selain itu, materi yang disediakan dari online course ini juga akan membantu kamu beradaptasi dengan pembelajaran di kampus luar negeri.Melansir dari akun Instagram @kobieducation, berikut 20 kampus top dunia yang menyediakan online course gratis:MIT menawarkan banyak course seputar teknologi terkini yang bisa diakses melalui laman: ocw.mit.edu/index.htmYale University menyediakan course dari hampir 15 bidang berbeda yang bisa dipilih. Program kelas online itu bisa diakses melalui laman: oyc.yale.edu/HarvardX merupakan platform online courses gratis yang disediakan dari Harvard University. HarvardX punya course dengan tema beragam, misalnya Managing Happines. Kelas gratis ini bisa diakses melalui edx.org/school/harvardxUniversitas ini menyediakan course langsung dari pengajar dengan ratusan topik yang bisa diakses melalui laman: podcast.ucsd.edu/Ecole Polytechnique merupakan perguruan tinggi Prancis terkemuka. Kampus ini menawarkan 10 course berbahasa inggris yang bisa diakses melalui programmes.polytechnique.edu/en/e-learningUniversity of Pennsylvania menyediakan kursus English for Career Development gratis yang bisa diakses melalui coursera.org/learn/careerdevelopmentUniversity of Toronto, Canada menyediakan kursus Introduction of Psychology gratis yang bisa diakses melalui coursera.org/learn/introduction-psychPrinceton University punya course Bitcoin and Cryptocurrency Technologies gratis yang bisa diakses melalui coursera.org/learn/cryptocurrencyUniversitas ini sediakan course The Health Effects of Climate Change gratis yang bisa diakses melalui edx.org/course/the-health-effects-of-climate-changeUniversitas ini sediakan course Python for Everybody Specialization gratis yang bisa diakses melalui bit.ly/pythonclassmichiganUniversitas ini sediakan course Introduction of Cybersecurity gratis yang bisa diakses melalui edx.org/course/introduction-to-cybersecurityUniversitas ini sediakan course Learning for a Sustainable Future: Live at COP27 yang bisa diakses melalui futurelearn.com/courses/learning-live-at-cop26Kampus tersebut menyediakan course online Endangered Archaeology: Using Remote Sensing to Protect Cultural Heritage gratis. Program ini bisa diakses di laman futurelearn.com/courses/endangered-archaeology-remote-sensingUniversitas ini punya course mengenai COVID-19: Helping Young People Manage Low Mood and Depression yang bisa diakses secara gratis melalui futurelearn.com/courses/low-mood-during-covid-19Kampus ini sediakan kelas online mengenai Pathways to Property: Starting Your Career in Real Estate yang bisa diakses secara gratis melalui futurelearn.com/courses/pathways-to-propertyKampus ini tawarkan kelas online mengenai Introduction to Virtual, Augmented and Mixed Reality secara gratis yang bisa diakses melalui futurelearn.com/courses/introduction-to-virtual-realityUniversitas ini menyediakan course online secara gratis mengenai Various courses in science, technology, engineering, management, and business studies yang bisa diakses melalui laman tl.hku.hk/hkuonlineKampus ini menyediakan Courses on news writing and game development yang bisa diakses melalui coursera.org/michstateUniversitas ini menyediakan course online mengenai Introduction to Physical Computing secara gratis yang bisa diakses melalui futurelearn.com/courses/an-introduction-to-physical-computingUniversitas ini menyediakan course online mengenai Various courses in anthropology, health sciences, yang bisa diakses melalui laman ucl.ac.uk/short-courses/online-coursesItulah 20 kampus luar negeri yang menawarkan kelas online gratis. Apakah Sobat Medcom tertarik mengikuti salah satu kelas tersebut? (