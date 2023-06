Kebutuhan Tenaga Kerja Manusia Terus Menurun, 43% Pekerjaan Bakal Diambil Alih Robot di 2027

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pelita Harapan ( UPH ), Eric Jobiliong, mengatakan kebutuhan tenaga kerja akan terus menurun di tahun-tahun mendatang. Hal itu berdasarkan laporan The Future of Jobs 2023 yang dikeluarkan World Economic Forum."Kebutuahan akan tenaga kerja manusia terus turun hingga saat ini. Di 2023 ini angka kebutuhan tenaga manusia memasuki 66 persen," kata Eric di Gedung Hope UPH, Tangerang, Kamis, 22 Juni 2023.Eric menuturkan menurunnya kebutuhan tenaga kerja manusia itu dikarenakan semakin berkembangnya kercedasan buatan atau artificial intelligence (AI). Bahkan, kata Eric, kebutuhan manusia sebagai tenaga kerja akan terus merosot sampai 2027."Sementara di 2027 akan semakin berkurang dengan kebutuhan manusia hanya 57 persen. Artinya, 43 persen itu diambil alih, makin lama makin tidak memerlukan tenaga manusia," tutur Eric.Sementara itu, pada 2027 akan hadir 69 juta pekerjaan baru. Sedangkan, 83 juta pekerjaan yang ada saat ini akan tergantikan.Dia menyebut AI, pendorong utama otomasi diperkirakan akan diadopsi oleh hampir 75 persen perusahaan. Sebesar 50 persen di antaranya memperkirakan akan berdampak pada job growth dan 25 persen memperkirakan akan berdampak pada job losses.Eric memaparkan jenis pekerjaan yang akan bertumbuh paling cepat adalah pekerjaan-pekerjaan terkait teknologi seperti AI dan machine learning serta pekerjaan terkait energi terbarukan dan digital. Banyak profesi bersifat manual akan mulai hilang dan digantikan dengan teknologi.Dia mengatakan institusi pendidikan perlu beradaptasi dan berinovasi melalui bidang studi dan metode belajar yang digunakan. Beberapa inisiatif dan pencapaian telah dilakukan UPH untuk mempersiapkan generasi muda yang unggul dan kompeten di berbagai bidang."Beberapa di antaranya menerapkan pendekatan center of excellence dengan melakukan clustering terhadap program studi yang dimiliki, yaitu Medicine and Health Sciences, Arts and Entertainment, Engineering and Computing, dan Social Sciences," tutur dia.