Intip Top 5 Universitas Muda di Dunia Versi The Young University Rank 2022

(REN)

Jakarta: Sebagian orang kerap tertarik pada universitas tua dan kaya secara historis yang kualitas terbaiknya tidak diragukan ketika akan memilih universitas untuk melanjutkan studi di luar negeri. Namun, ternyata ada juga lho universitas muda atau terbaru di dunia yang memiliki kredibilitas terbaik.Universitas-universitas ini telah membuktikan keunggulannya dan menarik sejumlah besar siswa internasional setiap tahun. Tidak hanya itu, beberapa universitas muda juga telah diperingkatkan secara internasional dan diakui di seluruh dunia melalui berbagai pemeringkatan bergengsi seperti THE Young University Rankings hingga QS World University Rankings Melansir akun Instagram @hotcourses_id, faktor yang digunakan untuk penilaian peringkat Top Young Universities in the World, yaitu pengajaran, riset pandangan internasional, kutipan pandangan internasional, dan pendapat industri.Berikut deretan top lima universitas muda di dunia berdasarkan The Young University Rank 2022yang memiliki kredibilitas terbaik:PSL Research University merupakan universitas yang terletak di Paris, Prancis. Universitas ini menempati peringkat 1 dalam The Young University Rank 2022. Terdapat beberapa jurusan yang ditawarkan, di antaranya Pharmacy, Medicine, Construction, Applied Sciences.Nanyang Technological University (NTU) merupakan universitas yang terletak di Singapura. Universitas ini menempati peringkat 2 dalam The Young University Rank 2022. Terdapat beberapa jurusan yang ditawarkan, di antaranya Engineering, Data Science, Medicine.Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) merupakan universitas yang terletak di Hong Kong. Universitas ini menempati peringkat 3 dalam The Young University Rank 2022. Kampus ini memiliki beberapa jurusan yang ditawarkan, di antaranya Engineering, Data Science, MedicineErasmus University merupakan universitas yang terletak di Belanda. Universitas ini menempati peringkat 4 dalam The Young University Rank 2022. Universitas ini memiliki beberapa jurusan yang ditawarkan, di antaranya Law, History, Arts, Entrepreneurship, Culture.Hong Kong Polytechnic University merupakan universitas yang terletak di Hong Kong. Universitas ini menempati peringkat 5 dalam The Young University Rank 2022. Universitas ini memiliki beberapa jurusan yang ditawarkan, di antaranya Tourism, Engineering, Design, Construction.Nah, itulah top lima universitas muda di dunia dalam The Young University Rank 2022. Apakah Sobat Medcom tertarik melanjutkan kuliah di salah satu universitas tersebut? (