Pertama Kali, Vokasi UI Beri Gelar Adjunct Professor pada Prof Sattar dari Malaysia

Jakarta: Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) memberikan gelar Adjunct Professor kepada Prof. Dr. Mohamad Sattar Bin Rasul, pakar Vocational and STEM Education dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Ini kali pertama pemberian gelar Adjunct Professor bagi Vokasi UI.Adjunct Professor merupakan gelar bagi kolega internasional UI yang memiliki kontribusi akademik signifikan dalam berbagai kerja sama akademik dan non-akademik. Sattar selama ini berkontribusi dalam pengembangan riset internasional dengan menjadi kolaborator penelitian dosen di Vokasi UI “Kami tentu bangga dengan gelar Adjunct Professor pertama di Vokasi UI ini. Terima kasih kepada Prof. Sattar atas kontribusinya selama ini, kami juga berharap akan lebih banyak lagi kolaborasi yang dapat dilakukan bersama dengan Vokasi UI yang akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Direktur Program Pendidikan Vokasi UI, Padang Wicaksono, dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Juli 2023.Dia berharap pemberian gelar Adjunct Professor ini dapat semakin meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian serta mempererat kerja sama dengan institusi-institusi pendidikan dan riset kelas dunia, khususnya di Vokasi UI.Sattar memiliki rekam jejak penelitian yang baik dengan H-index Scopus 11 dengan 57 artikel. Saat ini, sudah tiga judul publikasi yang diterbitkan ke jurnal terindeks Scopus yang merupakan hasil kolaborasi penelitian antara Sattar dan dosen Vokasi UI.Beberapa jurnal tersebut berjudul Blockchain Technology to Enhance Integrated Blue Economy: A Case Study in Strengthening Sustainable Tourism on Smart Islands; Institutional Dynamics of Halal Tourism Development in Indonesia and Malaysia; dan Analyzing Teaching Strategy, Reflection and Networking Indicators Towards Learning for Sustainable Development (LSD) of Green Skills.Vokasi UI akan terus berkolaborasi dengan Sattar untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dengan skala internasional ke depannya. Saat ini, Sattar juga turut berkolaborasi sebagai mentor task force akselerasi publikasi internasional sosial humaniora untuk dua dosen Vokasi UI, yaitu:Rahmi Setiawati dengan penelitian berjudul Society 5.0 Model : Digital Literacy Design The Development of Economic, Social and Environmental Sustainability Tourism in Lake Toba District, North Sumatra, Indonesia. Serta Diaz Pranita dengan penelitian berjudul Analysis Of Disaster Mitigation In The Development Of Marine Site, Southern Lampung Tourism Destination.Artikel ilmiah tersebut akan dipublikasikan ke Jurnal Internasional dengan kategori kuartil 2 (Q2) di Scimago Journal Ranking (SJR). Kewajiban sebagai Adjunct Professor tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan riset di Vokasi UI.Riset Sattar berfokus pada pendidikan, terutama mengenai pengembangan pendidikan, kurikulum, dan pelatihan vokasional atau Technical and Vocational Education And Training (TVET) serta Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Pada 2018 hingga 2021, ia meraih penghargaan Most Published in Indexed Journal (WOS/SCOPUS/ERA).Hingga saat ini, Sattar telah menerbitkan 193 artikel di jurnal terindeks dan 14 buku akademik. Adapun, Conferment ceremony dilaksanakan bersamaan dengan acara The 6th International Conference on Vocational Education Applied Science and Technology (ICVEAST) 2023 pada Selasa, 25 Juli 2023 di Alila Hotel Solo, Surakarta.