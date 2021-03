Telkom University, 2 Tahun Berturut-turut Jadi PTS Terbaik di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Telkom University sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Indonesia, terus meningkatkan kualitas dalam dunia Pendidikan guna mencetak sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia. Predikat PTS terbaik di Indonesia diraih Telkom University selama dua tahun berturut-turut sejak 2019 dan 2020.Predikat PTS terbaik ini dicapai melalui berbagai aspek, khususnya mencakup tugas utama perguruan tinggi yakni tridarma perguruan tinggi. Selain itu, masuknya Telkom University menjadi perguruan tinggi klaster mandiri, menjadikan Telkom University sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.Kualitas pendidikan yang dimiliki Telkom University juga telah diakui secara dunia. Sebelumnya Telkom University berhasil masuk dalam jajaran universitas terbaik dunia dan masuk ke dalam sembilan perguruan tinggi terbaik di Indonesia bersanding dengan delapan PTN, berdasarkan pemeringkatan dari Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR).Selain itu Tel-U juga berhasil meraih 4 Stars Overall dalam penialain QS Stars. Berdasarkan beberapa indikator Tel-U berhasil meraih bintang lima, melingkupi bidang Pengajaran (teaching), Employability, Academic Development, Facilities, Inclusiveness, Program Strength : Bachelor of Informatics dan Online Learning.Baca juga: Keren! 23 Bidang Ilmu di Unpad Masuk QS WUR by Subject 2021 Kemudian dii tingkat ASIA, berdasarkan QS World University Rankings Regional ASIA, Telkom University menempati peringkat 401-450, dari 11 indikator penilaian, Tel-U meraih skor tertinggi pada indikator International Faculty (Kelas Internasional). Memasuki tahun 2021 kali ini, melansir dari situs halaman resmi www.webometrics.info.Telkom University kembali menempati peringkat pertama PTS sebagai perguruan tinggi dengan website terbaik. Webometrics merupakan suatu sistem yang memberikan penilaian terhadap seluruh universitas terbaik di dunia melalui website yang dinilai dari 4 komponen yaitu, Presence, Visibility, Transparency (or Openness) dan Excellence (or Scholar).Untuk komponen Presence dinilai dari ukuran (jumlah halaman) dari domain web utama institusidengan bobot sebesar 5 persen, komponen Visibiilty dinilai dari jumlah jaringan eksternal yang terhubung ke halaman web institusi dengan bobot sebesar 50 persen.Komponen Transparency (or Openness) dinilai dari jumlah kutipan dari 110 authors teratas dengan bobot sebesar 10 persen serta komponen Excellence dinilai dari jumlah makalah di antara 10 persen teratas yang paling banyak dikutip selama periode lima tahun (2013-2017).Webometrics sendiri setiap tahun mengumumkan peringkat universitas dunia berdasarkan kinerja websitenya di bulan Januari dan Juli, dan pada Januari 2020, Telkom University menempati peringkat 2.405 dunia. Sedangkan pada Juli 2020 telah meningkat menjadi peringkat 1.435 dunia dan peringkat 5 di Indonesia."Di awal tahun 2021 kali ini, Telkom University menempati peringkat 1.376 dunia dan peringkat 7 di Indonesia," kata Rektor Telkom University, Adiwijaya, Jumat, 5 Maret 2021.Adiwijaya mengatakan, bahwa capaian yang diraih Tel-U dari tahun ke tahun merupakan bentuk komitmen Tel-U dalam memberikan mutu pendidikan yang baik untuk bangsa ini, karena generasi emas yang menjadi visi bangsa ini dihasilkan dari perguruan tinggi berkualitas di dalamnya.“Ini merupakan sebuah komitmen kami untuk terus membuat mutu Pendidikan tinggi di Indonesia lebih baik, dan semoga dari capaian ini bisa memotivasi seluruh sivitas akademika dalam memberikan yang terbaik untuk kampus ini dan untuk bangsa Indonesia," kata Adiwijaya.Ucapan terimakasih Adiwijaya sampaikan kepada seluruh sivitas akademika yang telahmengharumkan nama Tel-U baik secara nasional dan Internasional. “Terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang telah bekerja keras dalam mengharumkan nama Tel-U, di tengah pandemi ini semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa terus mencetak generasi yang baik untuk bangsa ini,” ucapnya.(CEU)