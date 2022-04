Peminat ITS Naik 17%, Persaingan Makin Ketat di SBMPTN 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Pendaftaran peserta didik baru Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( SBMPTN ) 2022 telah resmi ditutup, Sabtu, 16 April 2022 lalu. Dari data terakhir yang tercatat, sebanyak 19.778 siswa telah memilih ITS sebagai pilihan mereka untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi.Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Admisi Direktorat Pendidikan ITS, Unggul Wasiwitono mengatakan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap peminat ITS di SBMPTN tahun ini. “Dapat diakumulasikan, peningkatan peminat ITS naik 17 persen tahun ini dibandingkan dengan 16 ribu pendaftar pada tahun lalu,” ungkap Unggul, dikutip dari laman ITS, Rabu, 20 April 2022.Sama halnya dengan tahun sebelumnya, lanjut Unggul, ITS akan memberikan usaha yang terbaik selama proses seleksi ini. “Belum ada persiapan khusus dari ITS, proses seleksi akan dilakukan secara terpusat,” terang dosen Departemen Teknik Mesin ini.Tak hanya menunjukkan jumlah peminat ITS secara umum, Unggul juga membagikan data mengenai lima departemen dengan peminat terbanyak. Yang pertama adalah Departemen Teknik Informatika, kemudian disusul oleh Departemen Sistem Informasi, Departemen Teknik Sistem dan Industri, Departemen Teknik Sipil, serta Departemen Arsitektur.Lebih lanjut, menurut Unggul, adanya peningkatan peminat ini menunjukkan bahwa keketatan penerimaan juga akan semakin tinggi. Hal ini mengharuskan para siswa yang akan mengikuti tes Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk mempersiapkan yang terbaik agar harapannya menjadi bagian dari ITS dapat diraih.Sebagai informasi dari pemberitaan ITS sebelumnya, tahun ini ITS akan menyediakan 1.644 kursi untuk mahasiswa baru dari jalur SBMPTN ini. Hal ini menunjukkan akan adanya persaingan yang cukup tinggi antarpeserta untuk memperebutkan kursi di ITS, dengan peningkatan jumlah pendaftar saat ini.Baca juga: Bukan Cuma Hafalan, Ini 4 Tips Jitu Mengerjakan Soal Soshum di UTBK-SBMPTN Mengakhiri wawancara, Unggul menyatakan harapan besarnya bagi siswa yang memilih ITS, untuk dapat memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin, yakni dengan belajar sungguh-sungguh. “Harapannya agar calon mahasiswa ITS adalah yang terbaik, mampu menyelesaikan soal-soal UTBK dengan benar, sehingga skor yang diraih juga tinggi,” pungkasnya.